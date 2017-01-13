Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (13 Ocak 2017)

Bugün ve yarın Ay, Aslan burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz uyarılıyor. Tansiyon ve kalp problemi olanlar dikkatli olmalılar. Beslenmede protein günleri olduğundan zengin besinler tüketme eğiliminde olabiliriz. Randevular, buluşmalar, sahne sanatları, müzikaller, sergiler, tiyatrolar, galalar için olumlu günler içindeyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, eğlenceli ortamlara ve konulara daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla beraber hareket edeceksiniz. Yaratıcılığınız yüksek çalışacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizin düzenine yönelik çalışmalarınız gündeme gelebilir. Maddi konularda çok çabuk demoralize oluyorsunuz. Hem kendinizi hem de sevdiklerinizi biraz rahatlatmalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle iletişim halinde olacaksınız. İş alanlarınızda duygularınızda tatmin sağlamakta zorlanabilirsiniz. Başkalarını kendinizden daha çok önemsemeyi bırakın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sahip olduğunuz değerler sizin için önemli olacak ama parasal konulara sabit yaklaşacaksınız. İşteki bazı tatminsizliklerinizi sevdiklerinizin ilgisini kabul ederek giderebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yerinizde duramayacağınız bir gün olabilir. Duygusal iletişiminizde zorluklar geride kalmaya başlayacak. Empatiyi elden bırakmayın. Parasal konularda kandırılmalara dikkat!

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Üzerinizde hissedeceğiniz ağırlık, söz verdiğiniz insanlara karşı zorlanmanıza neden olabilir.Harekete geçince rahatlayacaksınız. Özel ilişkilerinizde fedakârlıklarınız yüksek olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizden insanlarla görüşme arzunuz yüksek olacak. Aile hayatınızdaki fedakârlıklarınızı bilinçli ve organize bir şekilde halledeceksiniz. Sağlığınıza çok dikkat edin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yerinizde duramayan yapınızla sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Özel hayatınızda romantik ve bir o kadar da fedakâr etkileriniz var. Riskli işlerden uzak durmalısınız

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yabancı ortamlarda bulunma isteğiniz artabilir. Elinizde olmayan şartlar sizi korkutabilir. Güvensizliklerinizi insanlara yansıtmayın. Aile ilişkilerinizde fedakârlıklarınız sizi yoruyor.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sezgileriniz sizi yönlendirebilir. Hayatınız için atacağınız adımlarda kalıcı ilişkiler kurabilirsiniz. Para harcamaları devrede olabilir. Çevrenizde bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkileriniz ön plana çıkmaya başlıyor. Sevdiğiniz insanla yapılacak bir seyahat planı gününüzü renklendirebilir. Maddi konulardaki fedakârlıklarınızda aşırıya kaçmayın

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş ortamlarınızda veya evinize yönelik meselelerde tamamlamanız gereken konuların üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN