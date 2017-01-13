Avrupa'nın ilk su altı müzesi açılıyor

Avrupa’nın ilk su altı heykel müzesi, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda resmi olarak açıldı. İngiliz heykeltıraş Jason deCaires Taylor’ın 300’den fazla gerçek boyutlu insan heykelini içeren müzenin tamamlanması yaklaşık 3 yıl aldı.
Atlantik Müzesi, sadece turizm odağı olabilmeyi değil, aynı zamanda canlı organizmaların bu heykeller üzerinde yaşam alanı kurabilmesini de amaçlıyor.
Bahia de Las Coloradas kıyılarındaki müze, heykelleri görebilmek için dalgıç kıyafetleriyle suya dalmak zorunda olan ziyaretçilerini bekliyor.