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Avrupa'nın ilk su altı müzesi açılıyor

13 Ocak 2017 Cuma, 10:29:19

Korku filminden kareleri andırsa da bu görüntüler bir su altı müzesinden kesitler içeriyor... Avrupa'nın ilk su altı müzesi İspanya'da ziyaretçilerini bekliyor

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    Avrupa’nın ilk su altı heykel müzesi, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda resmi olarak açıldı. İngiliz heykeltıraş Jason deCaires Taylor’ın 300’den fazla gerçek boyutlu insan heykelini içeren müzenin tamamlanması yaklaşık 3 yıl aldı. 

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    Atlantik Müzesi, sadece turizm odağı olabilmeyi değil, aynı zamanda canlı organizmaların bu heykeller üzerinde yaşam alanı kurabilmesini de amaçlıyor. 

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    Bahia de Las Coloradas kıyılarındaki müze, heykelleri görebilmek için dalgıç kıyafetleriyle suya dalmak zorunda olan ziyaretçilerini bekliyor.

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