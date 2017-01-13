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61 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

13 Ocak 2017 Cuma, 16:04:02 HABERTURK.COM

Değil yaşıtlarına, gençlere bile taş çıkartacak vücuduyla 61 yaşındaki model Yazemeenah Rossi'yi keşfetmeye ne dersiniz? İşte Rossi'nin güzellik sırları...

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    İnanması güç olsa da Yazemeenah Rossi adlı model tam 61 yaşında. Sarkma ya da deforme bir yana dursun, yağsız, selülitsiz vücuduyla Rossi, yaşıtlarını değil dünyadaki tüm kadınları kıskandıracak kadar diri bir vücuda sahip.

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    Mayo-bikini firmasının reklam yüzü olan Yazemeenah Rossi, giydiği sade düz bir beyaz mayoyla ne kadar kusursuz bir fiziği olduğunu tekrar gözler önüne serdi.

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    Mayo-bikini modeli olmak için illa çok genç olmak gerekmediğini gösteren 61 yaşındaki Rossi, 1955 Fransa doğumlu. 

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