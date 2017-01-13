61 yaşında olduğuna inanmak imkansız!

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İnanması güç olsa da Yazemeenah Rossi adlı model tam 61 yaşında. Sarkma ya da deforme bir yana dursun, yağsız, selülitsiz vücuduyla Rossi, yaşıtlarını değil dünyadaki tüm kadınları kıskandıracak kadar diri bir vücuda sahip.