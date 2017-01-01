Her yaşta kusursuz olunacağını kanıtlıyor!

13 Ocak 2017 Cuma, 16:04:02 | Güncelleme: 16 Nisan 2017 Pazar, 13:06:11
HABERTURK.COM
Kimisi genleri, kimisi küçük güzellik sırları sayesinde neredeyse hiç yaşlanmayan, 50 yaşını devirmiş dünyaca ünlü yıldızlar. Yıllara meydan okuyan bu kadınlar ne yer, ne içer, yüzüne ne sürer? İşte genç görünmenin sırları...
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HT Pazar'da yer alan Sema Ereren'in haberi, 50 yaşını aşan yıldızların güzellik sırlarını açıklıyor.
Julianne Moore (56)
100 yaşına da gelse yine de genç gözükeceğine dair esprilere konu olan güzel aktris hayatında botoks yaptırmadığını iddia edenlerden. Moore, en büyük gençlik sırrının güneşten korunmak ve cildini derinlemesine temizlemek olduğunu söylüyor, vücudunu özel yağlarla nemlendiriyor. Başka özel formülü var mıdır bilenmez ama görünen o ki Julianne Moore genleri sağlam güzellerden...
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Sandra Bullock (52)
Cildi hâlâ 30’larında gösteriyor ama o da 50 yaşını devirmiş kadınlardan. Sandra Bullock’un gün boyu güzellik salonlarında bakım yaptırdığını sanmayın, 8 dakikadan ibaret olan klasik bir güzellik rutini olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bol bol elma yiyor.
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Monica Bellucci (52)
Monica Bellucci, ağır makyajdan ve saçını çok sık yıkamaktan kaçınıyor. Doğal tonlarda makyajı tercih ediyor. 40 yaşından beri cildini genç gösterecek müdahaleleri hiç ihmal etmediği konuşuluyor. Arada canının istediklerini yese de abartıya kaçmıyor, çok fazla su tüketiyor ve bol bol yüzüyor.
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Marcia Cross (55)
Makyajsızken bile yüzünde kırışıklığı görünmeyen Marcia Cross’un pahalı nemlendiricileri ve yüz maskesi olmadan bir yere gitmediği konuşuluyor. Güneşe çıkmıyor, kışın bile güneş koruyucuları kullanıyor. Yüzünde estetik müdahale olup olmadığı tartışılan aktrisin belirli aralıklarla yüzüne botoks ve dudaklarına dolgu yaptırdığına kesin gözüyle bakılıyor.
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Demi Moore (54)
Demi Moore’un annesinden öğrendiği en önemli güzellik sırrı cildini nemsiz bırakmamak... Neme doymuş bir cildin makyaja ihtiyacının kalmayacağına inanan Moore kızlarına da bu geleneği aşılamış “Eve geç dönseniz de cildinizi neme doyurmadan yatağa girmeyin” diyormuş. Doğallıktan yana olan güzel yıldız özel bir etkinliğe katılmayacaksa saçını kurutmaktan bile kaçınıyor. Bir de Moore smoothie tutkunu...
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Sharon Stone (59)
Cildinin parlaklığını günde 2 kez nemlendirmesine borçlu. Güneş koruyucusunu sürmeden dışarı adım atmıyor, pilates yapıyor. Cildini arındırmak için sabun kullanmaktan kaçınıyor, arındırıcı suları tercih ediyor. Vakit buldukça masaja gidiyor, çok fazla adım atmaya gayret ediyor. Cildi için balık ve yumurta tüketiyor.
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Madonna (58)
Dünyanın en seksi kadınlarından Madonna’nın gençlik iksiri spor... Haftada 6 gün egzersiz yapıyor, özel beslenme programından dışarı çıkmıyor. İşlenmiş gıda, şekerli içecekler hayatında hiç yok. Her yere kendisine özel çalışan Japon şefiyle gidiyor. Madonna, en önemli güzellik sırlarından birinin de düzenli uyku olduğuna dikkat çekiyor. Yabanmersinli yüz jeli ve bitkisel cilt serumları gibi doğal cilt ürünleri kullanıyor.
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Andie MacDowell (58)
Andie MacDowell’ın estetik müdahalelere karşı olan yıldızlardan olduğu bilinir. Belirli aralıklarla evinde hindistancevizi yağı ve tuzla peeling ve günde 1 saat egzersiz yapıyor. Sabahları hindistancevizi suyu içmeyi ihmal etmiyor. Bir çikolata tutkunu olduğundan aşırıya kaçmamak şartıyla her gün çikolata yiyor.
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Elizabeth Hurley (51)
Hurley, cildindeki toksinlerden arınmanın yolunun sudan geçtiğine inanıyor. Güne büyük bir bardak ılık su içmeden başlamıyor, çantasında su taşıyor. Arada soğuk suyla duş alıyor. Bronzlaşmaktan kaçınıyor. Spor yapmaktan çok hoşlanmıyor ama günde 30 dakika yürüyor. Sofrasından balık, esmer pirinç, sebze çorbası eksik olmuyor
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Sarah Jessica Parker (52)
Eline geçen her sabunla yüzünü yıkayabildiğini ama nemlendiricisine önem verdiğini söyleyen Parker, kuşburnu yağıyla kırışıklıklarıyla savaşıyor. Işıltılı saçlarındaki gizemi soranlara “Gece ıslak saçla uyumak” diyor. Zorunda kalmadıkça makyaj yapmıyor, güzel görünmeyi kendine takıntı haline getirmediğinin altını çiziyor.
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BU MODELLER HER YAŞTA SEKSİ OLUNACAĞINI KANITLIYOR
Lauren Hutton
Hutton'un bedeninden gurur duyduğu her halinden belli oluyor.
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Kariyerinde Vogue için birkaç dizi fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. 61 yaşındayken ise Big dergisi için çıplak fotoğraf toplantısı düzenledi.
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Jacqueline Murdock
Genç bir kadınken dansçı olan Jacqueline kendisini sadece bir dergi kapağında hayal ediyordu. 82 yaşına geldiğinde bir moda blogger'ının kendisini keşfetmesiyle reklam kampanyalarında yer almaya başladı.
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Daphne Selfe
Daphne Selfe modellik kariyerine 20 yaşında başladı.
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Çocuklarını büyüttükten sonra artık fırsatları kaçırdığını düşündü. Ancak bir modellik ajansına gidip iş istemesiyle modellik hayatını geri döndü. Artık modellik için gençliğinden daha çok aranıyor.
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Baddie Winkle
Baddie bir markanın mayo yüzü olarak modellik yapıyor.
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Winkle'nin vücudu konusunda oldukça rahat. Ayrıca Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.
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China Machado
Gençliğinde ünlü bir süper model olan China, halen mesleğine devam ediyor.
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New York dergisine verdiği bir röportajda şunları söylüyor. "Asla diyet yapmıyorum, kullandığım tek kozmetik ürünü havuzda sabun ve kremdir."
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Carmen Dell’Orefice
Carmen'in, en uzun kariyeri olan model olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na kayıtlı olduğunu biliyor musunuz?
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Halen fotoğraf çekimlerine gitmeye devam ediyor.
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Gitte Lee
70'li yıllarda ünlü bir model olmasının ardından evlenen Gitte Lee, 50 yıl sonra modelliğe geri döndü.
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77 yaşında bir reklam kampanyasında yer aldı, İtalyan Vogue için Tim Walker'ın yıldızı oldu.
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Joyce Carpati
Eski bir opera şarkıcısı ve Amerikan Cosmopolitan'ı sanat yönetmeni olan Joyce, 2013'te bir reklam kampanyası için poz verdi.
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Bu büyüleyici kadın, dayanıklılığın ana sırrının zarafet olduğunu iddia ediyor.
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Teksaslı model Julie H. görüntüsüyle herkesi şaşırtıyor.
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56 yaşındaki model, değil yaşıtlarını genç kadınları bile kıskandıracak bir fiziğe sahip.
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Fotoğraflarını internette paylaştıktan sonra popülerleşen Julie, tüm vücudunu kaplayan dövmeleriyle de dikkat çekiyor. Julie, kusursuz vücudunu çektirdiği fotoğraflarla ortaya koyuyor.
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Ateşli Nilüfer lakabıyla tanınan kadının, beyazlamış saçları ile kusursuz fiziğinin oluşturduğu hoş tezata bir de vücudunu kaplayan dövmeleri ekleniyor.
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Julie, yaşlılıkta şişman ya da deforme vücuda mahkum olmak zorunda olunmadığını kanıtlıyor.
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İnanması güç olsa da Yazemeenah Rossi adlı model tam 61 yaşında. Sarkma ya da deforme bir yana dursun, yağsız, selülitsiz vücuduyla Rossi, yaşıtlarını değil dünyadaki tüm kadınları kıskandıracak kadar diri bir vücuda sahip.
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Mayo-bikini firmasının reklam yüzü olan Yazemeenah Rossi, giydiği sade düz bir beyaz mayoyla ne kadar kusursuz bir fiziği olduğunu tekrar gözler önüne serdi.
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Mayo-bikini modeli olmak için illa çok genç olmak gerekmediğini gösteren 61 yaşındaki Rossi, 1955 Fransa doğumlu.
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Bu yaşta böylesi bir fiziğe sahip olmak için neler yaptığı sorulan Rossi, işin hiçbir sırrı olmadığını söylüyor. Bir röportajında "Tek yaptığım organik yiyeceklerle beslenmek" diyen güzel kadın, cilt bakımında organik yağları kullandığını da söylüyor.
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"Yağları vücudumda kullanıyorum. Saçlarıma yağlarla bakım yapıyorum. Özellikle haftada bir kez zeytinyağı ve şeker ile cildime peeling yapıyorum" diyen Rossi, her gün bir adet avokado ve organik et ile balık yediğini söylüyor.