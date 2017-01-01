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Her yaşta kusursuz olunacağını kanıtlıyor!

13 Ocak 2017 Cuma, 16:04:02 HABERTURK.COM

Kimisi genleri, kimisi küçük güzellik sırları sayesinde neredeyse hiç yaşlanmayan, 50 yaşını devirmiş dünyaca ünlü yıldızlar. Yıllara meydan okuyan bu kadınlar ne yer, ne içer, yüzüne ne sürer? İşte genç görünmenin sırları...

  • 1 Her yaşta kusursuz olunacağını kanıtlıyor!
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    HT Pazar'da yer alan Sema Ereren'in haberi, 50 yaşını aşan yıldızların güzellik sırlarını açıklıyor.

    Julianne Moore (56)

    100 yaşına da gelse yine de genç gözükeceğine dair esprilere konu olan güzel aktris hayatında botoks yaptırmadığını iddia edenlerden. Moore, en büyük gençlik sırrının güneşten korunmak ve cildini derinlemesine temizlemek olduğunu söylüyor, vücudunu özel yağlarla nemlendiriyor. Başka özel formülü var mıdır bilenmez ama görünen o ki Julianne Moore genleri sağlam güzellerden...

  • 2 Her yaşta kusursuz olunacağını kanıtlıyor!
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    Sandra Bullock (52)

    Cildi hâlâ 30’larında gösteriyor ama o da 50 yaşını devirmiş kadınlardan. Sandra Bullock’un gün boyu güzellik salonlarında bakım yaptırdığını sanmayın, 8 dakikadan ibaret olan klasik bir güzellik rutini olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bol bol elma yiyor.

  • 3 Her yaşta kusursuz olunacağını kanıtlıyor!
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    Monica Bellucci (52)

    Monica Bellucci, ağır makyajdan ve saçını çok sık yıkamaktan kaçınıyor. Doğal tonlarda makyajı tercih ediyor. 40 yaşından beri cildini genç gösterecek müdahaleleri hiç ihmal etmediği konuşuluyor. Arada canının istediklerini yese de abartıya kaçmıyor, çok fazla su tüketiyor ve bol bol yüzüyor.

  • 4 Her yaşta kusursuz olunacağını kanıtlıyor!
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    Marcia Cross (55)

    Makyajsızken bile yüzünde kırışıklığı görünmeyen Marcia Cross’un pahalı nemlendiricileri ve yüz maskesi olmadan bir yere gitmediği konuşuluyor. Güneşe çıkmıyor, kışın bile güneş koruyucuları kullanıyor. Yüzünde estetik müdahale olup olmadığı tartışılan aktrisin belirli aralıklarla yüzüne botoks ve dudaklarına dolgu yaptırdığına kesin gözüyle bakılıyor.

  • 5 Her yaşta kusursuz olunacağını kanıtlıyor!
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    Demi Moore (54)

    Demi Moore’un annesinden öğrendiği en önemli güzellik sırrı cildini nemsiz bırakmamak... Neme doymuş bir cildin makyaja ihtiyacının kalmayacağına inanan Moore kızlarına da bu geleneği aşılamış “Eve geç dönseniz de cildinizi neme doyurmadan yatağa girmeyin” diyormuş. Doğallıktan yana olan güzel yıldız özel bir etkinliğe katılmayacaksa saçını kurutmaktan bile kaçınıyor. Bir de Moore smoothie tutkunu...

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