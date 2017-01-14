Bilim insanları Türkiye'nin denizlerine ömür biçti

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Ayrıca Asya ve Amerika kıtaları arasındaki Bering Boğazı da ortadan kalkacak ve iki kıta kuzeyden birleşecek. Akdeniz küçük bir iç deniz haline gelirken Türkiye toprakları ‘Amasia” adı edilen yeni kıtanın iç kesimlerinde kalacak.