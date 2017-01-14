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Bilim insanları Türkiye'nin denizlerine ömür biçti

14 Ocak 2017 Cumartesi, 02:53:03

ABD'li ve Japon ve bilim insanları yerkabuğundaki kaymaları hesaplayarak Türkiye'nin denizlerine ömür biçti

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    Bilim insanlarına göre 250 milyon yıl sonra dünyada kıtalar tektonik kaymalarla birleşirken bugünkü Türkiye toprakları en yakın denizlere binlerce kilometre uzakta olacak. 

     

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    ABD’nin Yale Üniversitesi ve Japonya’nın Deniz ve Yer Bilimleri Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının hazırladığı modele göre yerkabuğundaki kaymalar nedeniyle Asya ile Afrika, Kuzey Amerika ile Güney Amerika kıtaları birleşecek. 

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    Ayrıca Asya ve Amerika kıtaları arasındaki Bering Boğazı da ortadan kalkacak ve iki kıta kuzeyden birleşecek. Akdeniz küçük bir iç deniz haline gelirken Türkiye toprakları ‘Amasia” adı edilen yeni kıtanın iç kesimlerinde kalacak. 

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