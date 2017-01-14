Tasarım harikası muhteşem evler!

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:36:42 | Güncelleme: 12:16:20
Kim istemez evini istediği yere taşımak, istediği yerde yaşamak? İş tekerlekli bir eve sahip olmaya gelince, derme çatma bir kulübe ya da karavanın aklınıza gelmesi normal. Ama bu evler tüm önyargılarınızı kıracak!
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Minicik tekerlekli bir çiftlik evi... Ufak göründüğüne bakmayın, içinde bir saray barındırıyor! Tekerlekleriyle istediğiniz herhangi bir yerde yaşamaya müsait. Üstelik konfor ve tasarım da cabası!
İşte tasarımıyla şaşırtacak birbirinden güzel evler!
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Temelde tek bir oda şeklinde olan bu evlere mutfak, banyo, yatak odası, oturma odası vs nasıl olur da sığar?
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Mimari olarak üzerinde düşünülmüş bu tasarımlar birer tesadüf değil. Aslında hepsi en ufak hesaplamalar sonucunda ortaya çıktı.
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Salonu, mutfağı, banyosu içinde yaşayanlara normal bir ev konforu verecek biçimde dizayn edildi.
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Mutfağında rahatça istediğiniz leziz yemekleri yapabilecek, banyosunda duş keyfini doyasıya yaşayacaksınız.
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Bahçe deseniz, her yer sizin eviniz, istediğiniz yerde evinizi park (!) edip, istediğiniz yeri bahçeniz yapabilirsiniz.
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Şehirden uzaklaşıp ormanın içinde, göl kenarında yaşamak herkesin hayali. Bunu başaran insanlardan bazılarının yaptığı tasarım harikası evler kulübeyi anımsatsa da, tek odasında konfor için her şeyi barındırıyor.
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Uyumak için güzel bir alan sunuyor...
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Evyenin altı da dolap olarak değerlendiriliyor.
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Kullanılan pencereler evin daha ferah hissettirmesini sağlıyor.
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Yerden tasarrufun en önemli faktör olduğu evlerde her şey detaylı düşünmenin sonucu ortaya çıkmış.
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Ev ufak alanlar bile değerlendirilmeye çalışılmış.
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13 metrekarelik bu ahşap ev, küçük olmasına rağmen bir evde olması gereken her şeyi içinde barındırıyor
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İç dizaynında da sadece ahşap kullanılan evin yapımı için 35 bin dolar harcanmış
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Doğayla iç içe olma imkânı sunan ev, hem doğa dostu hem de ekonomik
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Dört teker üzerine oturtulmuş bu ahşap ev, araç yardımıyla her yere taşınabiliyor
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Çatı katının üçgeni uyumak için en ideal bölüm.
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Farklı bir dinlenme köşesi bile evde mevcut.
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Dışarıdan ufacık görünse de yaşam alanı yeterli büyüklükte.
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İç dizaynında çoğunlukla ahşap kullanılan evin dış cephesi taş döşemelerle kaplı.
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İtalya’nın Torine kentinde yer alan ev, 35 metrekare.
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İtalyan stiline uygun olarak tasarlanan ev, kurulduğu tepeden Akdeniz manzarası vadediyor!
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Kademeli olarak yükselen ev, bu sayede geniş yaşam alanı sunuyor.
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Geniş bir alana yayılan banyo, alandan tasarruf etmek için yataklı bölümün arkasına yerleştirilmiş.