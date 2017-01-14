14 OCAK 2017
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Tasarım harikası muhteşem evler!

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:36:42

Kim istemez evini istediği yere taşımak, istediği yerde yaşamak? İş tekerlekli bir eve sahip olmaya gelince, derme çatma bir kulübe ya da karavanın aklınıza gelmesi normal. Ama bu evler tüm önyargılarınızı kıracak!

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    Minicik tekerlekli bir çiftlik evi... Ufak göründüğüne bakmayın, içinde bir saray barındırıyor! Tekerlekleriyle istediğiniz herhangi bir yerde yaşamaya müsait. Üstelik konfor ve tasarım da cabası!

    İşte tasarımıyla şaşırtacak birbirinden güzel evler!

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    Temelde tek bir oda şeklinde olan bu evlere mutfak, banyo, yatak odası, oturma odası vs nasıl olur da sığar?

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    Mimari olarak üzerinde düşünülmüş bu tasarımlar birer tesadüf değil. Aslında hepsi en ufak hesaplamalar sonucunda ortaya çıktı.

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