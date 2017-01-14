"Kokular cinsiyetini kaybediyor"

Parfüm oluşturmak hikâye yazmaya benziyor. Ama biraz karmaşık bir hikâye. Konu hisler olduğundan işin içine birçok detay giriyor. Sonunda ortaya çıkan koku ise en büyük ödül... Parfüm yaratmak kadar onu seçmek de büyük mesele. Parfüm yaratma sürecini ve seçmenin inceliklerini Exnihilo marka kurucularından Sylvie Loday anlatıyor...

Bu senenin parfüm trendleri neler?

Piyasada niş parfüm çılgınlığı devam etmeli. Kokularda öd ağacı hâlâ var ama insanlar deneysel ve kişisel parfümler istiyor. Yeni parfümlü yağların uzun süre kalıcı etkiyi geliştireceğine inanıyoruz. Tabii ki kokular cinsiyetlerini kaybediyor. Koku cinsiyet değiştiriyor. Artık sadece kalite ve hisler göz önüne alınacak.

Bir parfüm ortaya çıkarken işin arka kısmında işler nasıl yürür?

Biz her zaman hikâye yazarken, bazı modlardan ilham aldık tıpkı fotoğraflar gibi. Kısa bir roman yazar gibi. Sonrasında, parfümörlerimizi görmeye gideriz ve bu fikirler hakkında tartışırız. Sonuçta hepimiz için iyi olana kadar koku münakaşasını parfümörlerimize bırakırız. Yaptığımız tamamen organik bir iş. Bazı zorlukları elbette olabiliyor ama sonrasında heyecanlı bir şey yaptığını görmek güzel bir his.

Parfümün alt, orta ve üst notalarında öne çıkar aromalar neye göre seçilmelidir?

Parfümeri inanılmaz derecede karışık. Piramidi alt, orta ve üst olarak düşünemezsiniz. Konu hisler olduğundan bütün olarak düşünmelisiniz. Hisler, bazı içeriklerle yaptıklarınızdan çok daha önemli. Mesela narenciye üst notaları, fazla ışıltılı, limonlu gibi içerikleri kendi formülünüzle canlandırarak kullanabilirsiniz. Bir diğer yandan amber, tonka fasulyesi ve vanilya alt notaları, teninize sıcaklık ve uzun süre etkili bir kalıcılık sağlar.

‘MODUNUZA GÖRE KOKU DEĞİŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN’

Sizin favori parfümünüz nasıl olmalı, bize örneklendirebilir misiniz?

İsmine, parfümün ve ambalajının rengine kanmayın. Sadece duyumlarınıza ve teninizdeki hissiyata odaklanın. Parfüm gün boyu değişir. Onun ikinci teniniz olduğunu düşünürsek, koku imzanızı, gardrobunuzdaki favori siyah elbiseniz veya mükemmel bir beyaz gömlek olarak hayal edin. Ve asla modunuza göre koku değiştirmekten çekinmeyin, bu çok önemlidir.

Parfümler ten rengine göre değişkenlik gösterebiliyor. Açık tenli, buğday tenli ve esmer kişiler parfüm seçerken nelere dikkat etmeli, hangi notalara özellikle bağlı kalmalı?

Ten renginden ziyade teninizin durumu önemli. Yani kuruluğu PH derecesi... Fazla asitli tenin kokuyu tutması zordur. Birçok dış faktöre göre değişiklik gösterir; cildin yaşı, sıcaklık, havadaki nem gibi. O takdirde, vanilya, amber ve oryantal notaları tercih etmenizi önerebilirim. Neroli veya portakal çiçeği gibi notaların aksine, diğer turunçgil notaları teninize uygun olmayacaktır.

Bir parfüm en güzel, en doğru nasıl, ne şekilde alınmalı?

Kim olduğunuzu yansıttığından emin olun. Moda stiliniz ve hangi tip tene sahip olduğunuzu da unutmamalısınız. Eğer cüretkâr ve gösterişliyseniz güzel bir amber veya deri notaları tercih edebilirsiniz. Fakat denemekten ve kendi karışımınızı yaratmaktan asla çekinmeyin. Koku oynayabileceğiniz bir şeydir. n Notaların içindeki aroma kokunun asıl halini duyumsamamızı sağlar.

Peki birçok karışımı bir araya getirirken nelere dikkat etmeliyiz?

Tendeki son aroma çok önemli. Biz parfümörlerimizi beklenmedik kombinasyonlar yapmaları ve yaratıcı olmaları için sıkıştırıyoruz. Kendi kokularımızla hikâyeler anlatmayı seviyoruz. Kullandığımız notalarda olduğu gibi hayali çağrışımları fazla önemsiyoruz.

Birine parfüm hediye ederken nelere dikkat etmeliyiz?

Kişinin hayat tarzını ve kişiliğini düşünün. Çok ilginçtir ki, bu hediye seçiminde, onun gerçekte kim olduğunu, stilinin ve nelerden hoşlandığını bulma süreci sizi zorlar. Bir koku almak yapılacak en zor ve en detaylı iştir.

HT CUMARTESİ / EKİN TÜRKANTOS