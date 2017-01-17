12 | 69

Hiçbirinde en ufak bir yara ya da hastalık bulamazsınız. Atların sadece kuyruk ve yelelerini koruyarak ateşlerin üstünden atlatıyoruz ama hepsinin çok uysal bir şekilde bizimle bu mutluluğu yaşadığını hissediyoruz." diye konuştu.