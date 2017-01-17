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İspanya'da atlar ateş üzerinde günahlarından arındı

17 Ocak 2017 Salı, 04:43:22 AA

İspanya'da bir inanışa göre atlar ateş üstünden atlatılarak günahlarından arındırılıyor. O törende ortaya nefes kesen görüntüler ortaya çıktı

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    İspanya'nın kuzeyindeki Avila kentinin San Bartolome de Pinares kasabasında yaklaşık 300 yıldır süregelen bir inanışla atlar, kötülüklerden ve günahlardan arınmak için yakılan büyük ateşlerin üstünden atlatıldı.

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    Hristiyan dini inanışına göre hayvanları koruyan aziz kabul edilen Aziz Anton anısına gerçekleştirilen 581 nüfuslu San Bartolome de Pinares'teki etkinlik her yıl olduğu gibi bu sene de ilgi gördü.

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    Kasabada 18'inci yüzyıldan bugünlere gelen "Las Luminarias" (Kandiller) adlı etkinlik, akşam kilisenin çanlarının çalınmasıyla başladı.

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