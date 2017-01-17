Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (17 Aralık 2016)

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde yapmanız gerekenlere odaklanabilir, çevrenizden alacağınız destekle önemli adımlar atabilirsiniz. Özel hayatınızda sadece kendinizi düşünmekten vazgeçin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beraber olduğunuz insan hayatınızla ilgili kararlarda size desteğini sunabilir. Yapılması gereken işleriniz devreye girdiğinde az tanıdığınız insanlardan da destek ve yardım göreceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, evinizde olmak veya aile ortamlarınızda vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla beraber alacağınız mali kararlar, hızlı bir toparlanma dönemini başlatacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para alanlarınızda güzel çözümler devrede olabilir. Sabah saatlerinde yakın çevrenizle iletişiminiz yüksek olacak. Öğleden sonraysa daha çok evinizde miskinlik yapmak isteyebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla yapacağınız konuşmalar sizi keyiflendirebilir. Sabah saatlerinde daha çok güvenlik ihtiyacınıza odaklanırken, öğleden sonra yakın çevrenizle iletişim trafiğinizi artıracaksınız

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerindeki kendi isteklerinizi yerine getiren tavrınız öğleden sonra elle tutulur olaylara kaymaya başlayacak. Akşam saatlerindeyse duygusal tepkileriniz çabuk değişecek, dikkatli olun.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bilinçaltınız fazlasıyla aktif çalışacak. Öğleden sonra isteklerinizi gerçekleştirmek önem kazanabilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla aynı fikirleri ve duyguları paylaşmak sizi mutlu edebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre ilişkileriniz sabah saatlerinde kahvaltı organizasyonlarına dönüşebilir. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek sizi mutlu edecek. Öğleden sonra daha çok kendinize dönmek isteyebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız alanlarda sabah saatlerinde keyfiniz çok yüksek olabilir. Bir alışveriş işinizi halledebilirsiniz. Bugün, yakın çevrenizdeki insanlarla aranızda güzel bir iletişim oluşacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Farklı ortamlarda yaratıcılığınızı ve eğlenceli yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Hayattan alacağınız keyif fazla olacak, bu yüzden canınız iş yapmak ve

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harcamalarınız sabah saatlerinde yoğun olabilir. Öğleden sonra daha çok dış ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Kendinizi ifade ediş şekliniz özgüveninizin artmasını sağlayacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla güzel paylaşımlarınız öğlen saatlerine kadar devrede olabilir. Öğleden sonraysa para harcamalarınıza odaklanacaksınız. Kendinizle zaman zaman baş başa kalmak isteyebilirsiniz

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN