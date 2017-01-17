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Mehmet Ali Birand
YAŞAM

Mehmet Ali Birand'ın ölümünün 4. yılı

Deneyimli gazeteci, sunucu ve televizyon programı yapımcısı Mehmet Ali Birand, 4 yıl önce bugün hayatını kaybetmişti. Peki Mehmet Ali Birand kimdir?

17 Ocak 2017 Salı, 11:57:40 Güncelleme: 12:08:22

Deneyimli gazeteci ve haber sunucusu Mehmet Ali Birand, 17 Ocak 2013'te tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında iken hayatını kaybetmişti. Peki Mehmet Ali Birand kimdir? Mehmet Ali Birand'ın hastalığı neydi?

MEHMET ALİ BİRAND KİMDİR?

Mehmet Ali Birand, 9 Aralık 1941'de dünyaya gelen Türk gazeteci, yazar, köşe yazarı, televizyon programı yapımcısı ve haber sunucusudur.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen Birand, henüz iki yaşındayken babasını kalp krizi nedeniyle kaybetmiştir. Eğitim hayatını Erenköy Zihnipaşa ve Galatasaray Lisesi'nde tamamladı ve ardından İstanbul Üniversitesi Filoloji Fakültesi'ne başladı ancak maddi imkansızlıklar sebebiyle üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı.

1964 yılında ilk defa gazeteciliğe Abdi İpekçi vasıtasıyla başladı ve 20 yıl boyunca Brüksel'de Milliyet gazetesi için çalıştı. Abdi İpekçi suikastinin ardından Milliyet'te bir süre genel yayın yönetmenlik görevinde bulundu.

Mehmet Ali Birand, 1985 yılında TRT 1'de uluslararası ilişkileri, politikayı ve aylık haberleri ele alan 32. Gün adlı televizyon programını yapmaya başladı. Programa konuk ettiği yabancı devlet adamları ile dikkat çeken Birand, oldukça tanınan bir isim oldu.

1991 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye dönen Birand, Milliyet gazetesinden ayrılarak Sabah gazetesinde çalışmaya başladı, aynı zamanda 32. Gün programını TRT 1'den SHOW TV'ye taşıdı.

Ancak 28 Şubat sonrasında Sabah'taki işine son verildi ve 32. Gün programının da yayınlanması durduruldu. 1997'de Posta'da yazmaya başladı, aynı zamanda CNN Türk'te Manşet adlı bir siyasi talk show programı yaptı.

2005'te Kanal D Ana Haber Bülteni'nin genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi, 2009 Ocak'ta ise Kanal D ile birlikte CNN Türk'ün de genel yayın yönetmeni oldu.

Pankreas kanserine yakalanan Birand, hastalığıyla alakalı birkaç ameliyat geçirdi ve tedavisi için kemoterapi görse de 17 Ocak 2013 tarihinde yoğun bakım ünitesinde 72 yaşında hayatını kaybetti.

"SENDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

32. Gün ekibi, Mehmet Ali Birand'a hazırladıkları özel video ile veda etmişti...

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