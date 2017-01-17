Oyuncu Mehmet Aslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Peki Mehmet Aslan kimdir?

MEHMET ASLAN KİMDİR?

Mehmet Aslan, 29 Nisan 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncu ve siyasetçidir.

Türkiye'de "Gazinocular Kralı" olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğlu olan Mehmet Aslan, çocukluk yıllarını Türkiye'de geçirdikten sonra 10 yaşında Paris'e gönderilmiştir.

İlkokul eğitimi esnasında Fransızcasını bir hayli geliştirmiş, sosyal hayatını düzene sokmuş ve herkes tarafından sevilip bilinen bir öğrenci olmuştur. Lise eğitiminin sonuna kadar Paris'te kalan Mehmet Aslan, üniversite için Boston Üniversitesi'ne kayıt olmuştur.

Ancak 2002'de Boston Üniversitesi'nden Yeditepe Üniversitesi'ne geçiş yaparak Türkiye'ye gelmiştir. Babasını karaciğer rahatsızlığı sebebiyle kaybeden Mehmet Aslan, Türkiye'de birçok dizide rol almıştır. Show TV'de uzunca bir süre yayında kalan Doktorlar dizisindeki Burak Kuzey rolüyle televizyonda tanınan bir isim olmuştur.

Ardından Nefes Nefese ve Maçolar adlı dizilerde rol alan Mehmet Aslan, Sinem Kobal ile başrollerini paylaştığı Ayakta Kal adlı sinema filmindeki Ali Yıldız rolüyle oldukça beğeni toplamıştır.

17 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştır.