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Dünyadaki şeffaf canlılar

17 Ocak 2017 Salı, 13:57:37

İnanması güç olsa da yeryüzünde bazı varlıklar şeffaflar. Kendini koruma ve kamuflaj konusunda neredeyse görünmezlik özelliğine sahip olan bu canlıları keşfetmeye ne dersiniz?

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    Her canlı kendisini farklı bir şekilde korur, savunur. Bukalemunlar renk değiştirir, kaplumbağalar kabuklarına sığınır, kokarcalarsa özgün kötü kokularını çıkarırlar... Peki ya görünmezlik? 

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    İnsanların bile en çok sahip olmak istediği özelliklerden biri olan görünmezlik, bazı hayvanlarda mevcut. İşte savunma ve kamuflaj konusunda aşmış, şeffaf varlıklar...

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    Barreleye balığı. Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu'nda yaşıyor.

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