Dünyadaki şeffaf canlılar

17 Ocak 2017 Salı, 13:57:37 | Güncelleme: 18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:03:44
İnanması güç olsa da yeryüzünde bazı varlıklar şeffaflar. Kendini koruma ve kamuflaj konusunda neredeyse görünmezlik özelliğine sahip olan bu canlıları keşfetmeye ne dersiniz?
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Her canlı kendisini farklı bir şekilde korur, savunur. Bukalemunlar renk değiştirir, kaplumbağalar kabuklarına sığınır, kokarcalarsa özgün kötü kokularını çıkarırlar... Peki ya görünmezlik?
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İnsanların bile en çok sahip olmak istediği özelliklerden biri olan görünmezlik, bazı hayvanlarda mevcut. İşte savunma ve kamuflaj konusunda aşmış, şeffaf varlıklar...
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Barreleye balığı. Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu'nda yaşıyor.
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Cassidinae. Kaplumbağa kabuklu böcek olarak bilinir.
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İçi görünen kurbağa. 2011 yılında Elila Nehri'nde keşfedildi ve fotoğraflandı.
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Cam kanatlı kelebek. Fırça bacaklı kelebek sınıfından olan bu canlı, Güney Amerika ve Şili civarlarında yaşıyor.
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2 cm boyutundaki bu ahtopot türü Tahiti civarlarındaki sularda yaşıyor.
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Transparan kelebek.
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Uzmanlar Yeni Zelanda yakınlarında bulunan bu şeffaf canlının, Salpa Maxima'nın bir türü olduğunu düşünüyor.
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Transparan balıklar.
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Transparan ölümsüz denizanası. Turritopsis dohrnii, bilinen adıyla ölümsüz denizanası. Akdeniz ve Japonya açıklarında rastlandı.
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Cam kurbağa. Geneli şeffaf yeşil cam gibi görünen bu kurbağa türünün organları ve dolaşım sistemi görülebiliyor.
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Juvenil Cowfish.
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Kosta Rika Kurbağası yavruları. Karınlarının altında görünen sarmal desen aslında ince bağırsakları.
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Transparan yassıbalık.
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Şeffaf salyangoz.
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Transparan firavun Karıncaları. Renkli sıvı verilen karıncalar, muhteşem görünüyor.
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La Palma Cam Kurbağası. Centrolenidae ailesinden bu kurbağa, Costa Rica, Panama ve Pasifik adaları açıklarında yaşıyor. Şeffaf olmasına rağmen, kalbi beyaz bir parça ile kaplı olduğundan tam anlamıyla görülebilir değildir.
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Tamamen şeffaf yağmur ormanları kurbağası. Amerikan yağmur ormanlarında yaşayan bu kurbağa türünün tüm organları açıkça görülebilmekte.
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Hydromedusa
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Yılan balığı. Yılan balıkları hayatları boyunca renklerini değiştirirler. İlkin şeffaf, renksiz olan bu balıklar kahverengimsi bir sarı rengine bürünürler.
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Şeffaf kabuklu salyangoz.
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Buz balığı. Güney Okyanusu'nun derinliklerinde -2 derecede yaşar.