Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (18 Aralık 2016)

Bugün ve yarın Ay Terazi burcunda dolaşıyor; Ay’ın Terazi burcunda olması, sevgiyi, güzelliği ve ince zevkleri temsil eder. Terazi günlerinde hayatımıza yansıyan bu özellikler hem sosyal hem de ikili ilişkilerimize destek verir. Aşk duygusu ve romantik anlar ön plana çıkar. Yine de bu birkaç gün boyunca ilişkilerimize gereken özeni göstermeyi ihmal etmeyelim.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda duygularınızı göstermekte zorlanabilir, sevdiğiniz insanın sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Çevrenizden alacağınız destekler gününü keyifli geçirmenize neden olacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş konularına kafanız takılı olabilir, iş hayatlarında biraz zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla yapacağınız kişisel planlarda, güzel ve keyifli etkiler altında olabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda gerçekçilik ön planda olacak. Çocuklarınızla ilgili konularda yeni sorumluluklar ve görevler devreye girebilir. İşleri tamamlama ve bitirme ihtiyacınız daha yoğun olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sevdiğiniz kişiyle düşünceleriniz bugün bir olmayacak. Ailenize veya ev hayatınıza dayalı sorumluluklarınız ve görevleriniz için bugün harekete geçebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve işte bazı anlaşmazlıklar olabilir. İş hayatınızda iletişiminize biraz dikkat edin. Yakın çevrenizle yapılacak planlar, gününüzü istediğiniz gibi geçirmenize neden olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş hayatınıza dayalı planlarınızda şanslı ve iyimser etkiler altındasınız. Parasal işlerinizi halledin. Bir tek sevdiklerinize dair harcamalarınızda gerçekçi davranmayı elden bırakmamalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu birkaç gün özel hayatınızda dikkatli olmalısınız. Duygularınızı hayatınızın istediğiniz alanlarına kanalize etmeye özen gösterin. Sizi harekete geçirecek insanlarla işbirliğine girmekten korkmayın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiklerinizle, ailenizle anlaşmak kolay olmayabilir. Sahip olduklarınızın değerini fark eder ve bilirseniz, enerjiniz doğru akacak. Geçmişi anmak, bazı olayları gözden geçirmek ön plana çıkabilir

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle iletişiminizde bazı sorunlara açık olabilirsiniz. Parasal uğraşlarınız ön planda olmasına rağmen, siz daha çok sevdiğiniz dostlarınız ve arkadaşlarınıza vakit harcayacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim halinde olacağınız insanlar arasında bazı sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. İnsanlardan takdir toplamaya ihtiyacınız var. Kişisel zevkler ve iş programı bugün çatışabilir ve sizi zorlayabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızla ilgili yapacağınız planlar, zorlandığınız konuları rahatlıkla geride bırakmanızı sağlayacak. Farklı ortamlar ve yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Duygu iniş çıkışlarınız yüksek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla olan diyaloglarınızda karşı tarafın düşüncelerini küçümsememelisiniz. Planlarınız gerçekleştirilmeyi bekliyorlar. Önemli konuları bugün yaşadıklarınızla fark edebilirsiniz

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN