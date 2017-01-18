YAŞAM
Sıfırın altında -71 derece
18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:25:20 | Güncelleme: 12:11:26
Rusya sınırları içerisinde yer alan Oymyakon kayıtlara geçen -71 santigrat derece ile Dünya'nın en soğuk noktası olarak kabul ediliyor
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Rusya'nın Saha Cumhuriyeti'ne bağlı Oymyakon, dünyanın en soğuk köyü olarak bilinen yerdir.
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Nüfusu ise 2014 yılı verilerine göre sadece 517'dir.
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Verhoyansk kasabasıyla birlikte dünyanın havası en soğuk yerleşim birimlerinden biri olsa da birçok kişiye göre dünyanın en soğuk yerleşim birimi olarak kabul edilmektedir.
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Bir okul ve sağlık kliniğinin bulunduğu köyde, kış aylarında elektronik cihazlar ve otomobiller kullanılamamaktadır.
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Tundra ikliminin etkisi altında bulunan köyde kış aylarında hava sıcaklığı −50 derecenin altında seyretmektedir.
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Hatta yaz aylarında bile oldukça soğuk olan köyün hava sıcaklığı çoğu zaman −10 dereceye kadar inebilmektedir.
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Sadece kürkü kalın olan hayvanlar bu iklim şartlarında hayatta kalabiliyor.
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Ender kurulabilen pazarlarda ise neredeyse donmamış ürün bulabilmek imkansız.
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Köyün tek marketi ise burası.
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Bölgedeki trafik işaretleri ise neredeyse tamamen buz tutmuş halde bulunuyor.
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