18 OCAK 2017
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Sıfırın altında -71 derece

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:25:20

Rusya sınırları içerisinde yer alan Oymyakon kayıtlara geçen -71 santigrat derece ile Dünya'nın en soğuk noktası olarak kabul ediliyor

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    Rusya'nın Saha Cumhuriyeti'ne bağlı Oymyakon, dünyanın en soğuk köyü olarak bilinen yerdir.

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    Nüfusu ise 2014 yılı verilerine göre sadece 517'dir.

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    Verhoyansk kasabasıyla birlikte dünyanın havası en soğuk yerleşim birimlerinden biri olsa da birçok kişiye göre dünyanın en soğuk yerleşim birimi olarak kabul edilmektedir.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 7 dakika önce
    ALLAH YARDIM ETSIN
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