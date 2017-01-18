YAŞAM
Baba yadigarı evi kamyonla taşıdı
18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:43:26 | Güncelleme: 16:37:36
Sinop'un Erfelek ilçesinde yoldan geçen ev yüklü kamyonu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi
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Sinop Erfelek ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı.
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Erfelekli Erdoğan Kalyoncu, babasından kalma ahşap evini kamyonun üstünde başka tarlaya taşıdı.
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'Baba yadigarı' diye bu zahmete katlandığını söyleyen Kalyoncu, "Bu ev de gittikten sonra baba yadigarı kalmıyor ki" dedi.
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Kamyon polis kontrolünde yolda ilerledi.
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Kendi arazisine evi yerleştiren adam, onarım çalışmalarına başlayacağını söyledi.
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