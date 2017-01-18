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Baba yadigarı evi kamyonla taşıdı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:43:26

Sinop'un Erfelek ilçesinde yoldan geçen ev yüklü kamyonu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

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    Sinop Erfelek ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı.

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    Erfelekli Erdoğan Kalyoncu, babasından kalma ahşap evini kamyonun üstünde başka tarlaya taşıdı.

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     'Baba yadigarı' diye bu zahmete katlandığını söyleyen Kalyoncu, "Bu ev de gittikten sonra baba yadigarı kalmıyor ki" dedi.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 1 saat önce
    maşallah
  • Misafir 2 saat önce
    yurdum insanı :)
  • Misafir 2 saat önce
    çılgın türkleriz her şey normal
  • Misafir 2 saat önce
    İLGİNÇ DEĞİŞİK BİŞEY VAY BEEE
  • Misafir 2 saat önce
    helal olsun sana
  • Misafir 3 saat önce
    TAŞINIYORUZ DA:))
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