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Karne hediyesi seçenekleri

Karne günü heyecanına, bir de hediye heyecanı eklemek isteyenler için karne hediyesi alternatifleri seçtik...

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Karne alan çocuğa ne hediye alacağım diye düşünüyorsanız bu seçenekler çok işinize yarayacak. Çocuğun gelişimine katkıda bulunacak, uzmanların önerdiği ödül sınırını aşmayacak hediye alternatifleri hazırladık... İşte karne hediyesi için öneriler...

Kitap
Jules Verne'ün "Dünyanın merkezine yolculuk" ve "Balonla Beş Hafta" adlı kitapları hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmek açısından çocuklar için iyi birer alternatif.

Puzzle
Çocuğun yaratıcılığını geliştirmek ve zihinsel aktiviteler yapması için puzzle ve bulmacalar tercih edebilirsiniz.

Sırt çantası
Yeni bir okul çantası bütün çocukların heyecanlandıracak bir seçenek. Çocukların anatomisine uygun sırt desteği bulunan ya da çekçekli bir model bakabilirsiniz.

Saat
Bir çocuğa hediye olarak alınabilecek en güzel seçeneklerden biri de saat. Zaman kavramını daha iyi yönetebilmeleri açısından güzel bir hediye olacak.

Ayakkabı
Yeni bir çift ayakkabı büyük-küçük herkesi mutlu eder. Okula yeni ayakkabılarla başlamanın heyecanı ise hiçbir şeyde yoktur...

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