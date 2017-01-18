Karne hediyesi seçenekleri

Karne alan çocuğa ne hediye alacağım diye düşünüyorsanız bu seçenekler çok işinize yarayacak. Çocuğun gelişimine katkıda bulunacak, uzmanların önerdiği ödül sınırını aşmayacak hediye alternatifleri hazırladık... İşte karne hediyesi için öneriler...

Kitap

Jules Verne'ün "Dünyanın merkezine yolculuk" ve "Balonla Beş Hafta" adlı kitapları hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmek açısından çocuklar için iyi birer alternatif.

Puzzle

Çocuğun yaratıcılığını geliştirmek ve zihinsel aktiviteler yapması için puzzle ve bulmacalar tercih edebilirsiniz.

Sırt çantası

Yeni bir okul çantası bütün çocukların heyecanlandıracak bir seçenek. Çocukların anatomisine uygun sırt desteği bulunan ya da çekçekli bir model bakabilirsiniz.

Saat

Bir çocuğa hediye olarak alınabilecek en güzel seçeneklerden biri de saat. Zaman kavramını daha iyi yönetebilmeleri açısından güzel bir hediye olacak.

Ayakkabı

Yeni bir çift ayakkabı büyük-küçük herkesi mutlu eder. Okula yeni ayakkabılarla başlamanın heyecanı ise hiçbir şeyde yoktur...