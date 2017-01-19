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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (19 Aralık 2016)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

19 Ocak 2017 Perşembe, 05:52:10 Güncelleme: 05:53:32

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün geri plandan yürüttüğünüz girişimlerinizde bazı engeller, sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Seyahat ve eğitim alanlarınızdaki sorumluluklarınız sizi sıkıştırabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Girişimlerinizde parasal engeller ve sorumluluklarla uğraşmak sizi yıpratabilir. Bazı planlarınızı gözden geçirmelisiniz. Parasal konularda önemli girişimlerden de kaçınmalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa iş sorumluluklarınız kariyerinizde istediğiniz şartlarla hareket etmenizi zorlaştırabilir. Yine eşinizin ve onun ailesinin arasındaki sıkıntı ve sorunlar görünür hale gelebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, eğitim, hukuk, medya, yabancılarla yapılacak olan girişimlerinizde engellerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Bir iş seyahatinizde ertelenmeler, sıkıntılar oluşabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Risk içeren her tür iş ve konudan uzak durun. Spor yaparken dikkatli olun, fazla para harcamayın. Ciddi konularda bazı sorunlar yaşayabilir işte güçlü destekler alabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızın sorumlulukları özel hayatınızda sıkıntı ve sorunları karşınıza gtirebilir. İlişkilerinizde bugüne dikkat edin. Engellerle karşılaştığınızda olayları gözden geçirmelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yakın çevrenizin sorumlulukları, iş hayatınızda bazı aksamalara ve engellere neden olabilir. Yakın çevrenizin sağlığıyla ilgili konularda da bazı sıkıntılara açıksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Risk içeren para işlerinize dikkat edin. Aşkta ve çocuk konularında bazı sıkıntılara ve sorunlara açık olabilirsiniz. Maddi sorumluluklarınızın sizi çok bunaltmasına izin vermeyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızdaki girişimleriniz veya harekete geçmeniz gereken konularda engeller oluşabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Parasal konulara da dikkat etmeniz gerekebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel konularda bazı sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Araba kullanırken dikkatli olun. Kısa vadeli işlerinizde veya akrabalarınızla olan diyaloglarınızda dikkatli olmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel girişimleriniz adına olumlu bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bazı sorunlar parasal işlerinizdeki girişimlerinizde istediğiniz sonuçları alamamanıza neden olabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kariyerinizin sorumlulukları hayati girişimlerinizi zorlayabilir. Engeller ve sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Göz önünde olacağınız yerlerde zorlamamaya çalışmalısınız.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

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