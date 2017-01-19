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Bursa'da ahırda sıra gecesi

19 Ocak 2017 Perşembe, 12:42:12

Bursa'da bine yakın küçükbaş hayvanı bulunan Şanlıurfalı restoran işletmecisi Ali Koçak ahırda bulunan hayvanların yanında sıra gecesi düzenledi

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    Şanlıurfa'dan getirttiği 12 kişilik çalgı ekibi ile ahırda sıra gecesi düzenleyen Koçak,

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    "Avrupalılar sütünden ve etinden yararlanmak için hayvanlara Mozart'ın parçaları dinletiyor. Bende bunu Sıra gecesi ile yapıyorum" dedi.

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    Merkez Nilüfer İlçesi'nde kebapçı dükkanı bulunan Ali Koçak, Akçalar Mahallesi'ndeki ahırında bine yakın küçükbaş hayvan besliyor.

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