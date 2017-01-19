YAŞAM
Bursa'da ahırda sıra gecesi
19 Ocak 2017 Perşembe, 12:42:12 | Güncelleme: 13:00:32
Bursa'da bine yakın küçükbaş hayvanı bulunan Şanlıurfalı restoran işletmecisi Ali Koçak ahırda bulunan hayvanların yanında sıra gecesi düzenledi
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Şanlıurfa'dan getirttiği 12 kişilik çalgı ekibi ile ahırda sıra gecesi düzenleyen Koçak,
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"Avrupalılar sütünden ve etinden yararlanmak için hayvanlara Mozart'ın parçaları dinletiyor. Bende bunu Sıra gecesi ile yapıyorum" dedi.
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Merkez Nilüfer İlçesi'nde kebapçı dükkanı bulunan Ali Koçak, Akçalar Mahallesi'ndeki ahırında bine yakın küçükbaş hayvan besliyor.
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Doğduğu Şanlıurfa'dan düzenlenen sıra gecelerine katılan 12 kişilik ekibi Bursa'ya davet eden Ali Koçak, ahırda düzenlediği sıra gecesi ile ilginç bir eğlenceye imza attı.
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İşyerinde burada beslediği hayvanları keserek etlerini sattığını söyleyen Ali Koçak, "İşyerimde günde 60'a yakın küçükbaş hayvan kesiyorum.
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Bunların etlerini ve ciğerini işyerimde satıyorum. Yabancılar hayvanların sütünden ve etinden daha iyi yararlanmak için Mozart dinletiyor.
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Bende, Şanlıurfa'nın meşhur sıra gecesi ile hayvanları kesime hazırlıyorum. Bayağıda güzel oldu. Bundan sonrada bu tür etkinliğe devam edeceğim" dedi.
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Bu arada Veteriner Hekim Cemal Kuruoğlu, müziğin hayvanlar etkisi üzerindeki etkisi dünyada kanıtlandığını vurguladı.
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"Türkiye’de böyle bir şeye ilk kez tanık oluyorum. Burada yapılan uygulamada yöresel müzik eşliğinde hayvanlara katkı sağlanıyor.
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Dünya üzerinde hayvanlardan daha fazla yararlanılması için klasik müzik tercih ediliyor.
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Müzik kadar iklim ve bölge şartları da çok önemli.
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Bunlar göz önünde bulundurularak yöresel bir müzik eşliğinde bu hayvanlara böyle bir uygulama yapılması düşünülebilir.
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Veteriner hekim olarak iyi sonuç alınacağına inanıyorum." dedi.
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