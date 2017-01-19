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şaka
YAŞAM

Şakadan anlayanlar daha zeki

Bilim insanları zeki insanların şakadan anladıklarını ve kara mizahtan hoşlandıklarını ortaya çıkardı

19 Ocak 2017 Perşembe, 23:31:14 Güncelleme: 23:33:18 AA

Sonuçları Cognitive Processing dergisinde yayımlanan, Viyana Tıp Fakültesinden 14 bilim adamının yürüttüğü araştırma, şakadan anlayan kişilerin, ani anlam kaymasını çok çabuk farkına vardığını ya da normalde bir arada olmayan sıra dışı bağlamları takdirle karşıladığını gösterdi.

Araştırma çerçevesinde 76'sı kadın ortalama 33 yaşında 156 katılımcıdan, Uli Stein'in Black Book adlı çalışmasında yer alan kara mizah örneği 12 karikatürden aldıkları hazzı ve kavrayışlarını derecelendirmeleri istendi.

Bu derecelendirmeleri değerlendiren bilim adamları, katılımcıları üç farklı gruba ayırdı. Yapılan sözlü ve sözlü olmayan zeka düzeyi testlerinde, karikatürleri en iyi kavrayan ve en fazla beğenen grubun en yüksek puanları aldığı gözlendi.

Araştırmada öte yandan yaygın inanışın aksine kara mizahtan hoşlananların aksi ve agresif kişiliklere sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadı.

Bilim adamlarından Ulrike Willinger, ekibinin elde ettiği bulguların, kara mizahı kavrama sürecinin, "karmaşık bir bilgi-işleme işi" olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

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