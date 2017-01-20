Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (20 Aralık 2016)

Bugün gökyüzünde devreye giren Venüs-Plüton olumlu açısıyla, ilişkilerimizde sıkıntı yaşadığımız noktaları toparlamamız mümkün. İlişkilerimizde dönüşümlere ve değişime açık olabiliriz. Gün içinde özel ilişkilerimize daha fazla vakit ayırmamız gerekebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşinizin veya ortağınızın maddi durumuyla ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Yükselen enerjinizle sevdiklerinizle hayata karşı güzel adımlar atmanız mümkün.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın beklenti ve isteklerine önem vermeye çalışacaksınız. Başkası için uğraşmak sizi zorlayabilir. Sevdiğiniz biri yoksa partner ihtiyacınız bu birkaç gün artacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlıkla ilgili konuları kafanıza takıyorsunuz. Olaylara karşı soğuk tavrınızla sevenlerinizi şaşırtmayı becereceksiniz. İş hayatınızda tatmininiz yüksek olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk ve eğlence hayatınız oldukça hareketleniyor. Bu hareketin içinde daha fazla yer almak isterken, iş hayatınızdaki yoğunluk istediklerinizi hayata geçirmenize engel olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile konuları önemini artırırken, özgürlüğünüz sizin için değerli olacak. Kafanıza estiği gibi davranmak isteyebilirsiniz ama yoğunluğunuz buna izin vermeyebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızdaki değişimleri hayretle karşılıyorsunuz. Bir yandan değişim isteğiyle kıvranırken, diğer yandan sahip olduklarınızı kaybetme korkusu sizi bir parça frenleyebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para biriktirmek ihtiyacındasınız ama bazı masraflar buna izin vermeyebilir. İş hayatınızda durumunuzu düzeltecek gelişmelere hazır olun. Bu durum sizi çevrenize karşı güçlü kılabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda olumlu bir gün. Yaratıcılık ve gösteri sanatlarıyla ilgili işi olanlar olumlu etki altında. Keyifli ortamlar isterken, iş yoğunluğundan fırsat bulamayabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizle baş başa olma fikri ön plana çıkacak. Eğlenceli ve aktif ortamlarda bulunsanız bile, çok fazla paylaşım içine giremeyebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle sağlam ortamlara gireceğiniz bir gün. Eğlenceli ortamlarda bulunsanız da sizi huzursuz eden bazı şeylere karşı koyamıyorsunuz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık ortamlarda gözler sizin üzerinizde olacak. İşte aktif bir gün olabilir. Maddi kazançlarınızı artıracak bazı çalışmalar içine girebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayattan alacağınız keyif yüksek. İstediklerinizin beklentilerinizle örtüşmesi tatmininizi artırabilir. Beyinsel faaliyetleri artıracak etkinliklerde bulunabilirsiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN