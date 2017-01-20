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Cuma namazı saat kaçta
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Cuma namazı saat kaçta? (20 Ocak 2017)

Müslümanlar arasında mübarek gün olarak bilinen Cuma gününde kılınan Cuma namazı, camileri dolduruyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namazı saatleri...

20 Ocak 2017 Cuma, 09:44:20 Güncelleme: 09:46:19

Cuma namazı saat kaçta? sorusu Müslümanların Cuma günleri en çok sorduğu sorulardan birisi oluyor. Birçok Müslüman hafta boyunca Cuma gününü bekliyor ve oldukça önemli olan Cuma namazını kılıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

20 Ocak Cuma günü, İstanbul'da Cuma Namazı öğle ezanı saat 13.22'de okunacak. Diğer illerin namaz vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA HUTBESİ: "RAHMAN'IN MÜMİN KULLARI"

Her Cuma camiilerde imamlar tarafından okunan ve internette Diyanet tarafından yayınlanan Cuma hutbesinde bu hafta Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) örnek yaşantısıyla gösterdiği bir müminin vasıflarını bir kez daha hatırlatılıyor.

20 OCAK 2017 CUMA HUTBESİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

-Cuma Namazı tek başına kılınmaz, öğle vaktinde cemaatle kılınır.

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:
Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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