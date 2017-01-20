Karne hediyeleri nelerdir? Öğrencilerin karne almasıyla veliler karne hediyesi olarak ne alacağına karar veremiyor. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün sona erdi ve karnelerini alan öğrenciler, ödül olarak velilerinden hediye bekliyor. Peki karne hediyeleri nelerdir? İşte en güzel karne hediyeleri...

BİLGİSAYAR

Hiç bilgisayarı olmayan bir öğrenciye bilgisayar almak veya var olan bilgisayarı yenilemek öğrenci için yararlı olacaktır. Özellikle ansiklopedilerin neredeyse kullanılmadığı günümüzde, öğrencilerin derslerinde ve ödevlerinde bilgisayar önemli bir faktör oynamaktadır. Öğrenciler bilgisayarla oyun oynamaktan hariç olarak internette yer alan videolu derslere ve çevrimiçi sınavlara katılabilir.

BİSİKLET

Bisiklet, öğrenci yaştaki çocuklar için sosyalleşme açısından en iyi hediyelerden biridir. Bisiklet hediyesi ile öğrenci geçirdiği yoğun okul temposunu üzerinden atabilir, sosyalleşebilir ve ikinci döneme daha enerjik ve rahat olarak başlayabilir.

FOTOĞRAF MAKİNESİ

Öğrencilerin sosyalleşmesi için alınabilecek bir diğer hediye de fotoğraf makinesidir. Fotoğraf makinesi, öğrencinin tatil döneminde çeşitli yerlerde kaliteli fotoğraflar çekmesini sağlayabilir. Böylece eve kapanmak yerine dışarıda fotoğraf çekmek için yer ve mekan arayabilir, kaliteli fotoğraflar çekebilir.

ZEKA OYUNLARI

Dışarıda vakit geçirmeyi pek sevmeyen öğrenciler için alınabilecek alternatif hediyelerden biri olan zeka oyunları, tatil döneminde öğrencinin zekasını geliştirmeyi, beyin fırtınası yapmasını ve öğrendiklerini unutmaması için zihnini açık tutmayı sağlar. Böylece öğrenci hem eğlenir hem de zeka gelişimine katkıda bulunur.

YENİ BİR OKUL ÇANTASI

Tempolu geçen okul döneminde okul çantası, beslenme veya el çantası gibi araç-gereçler zarar görmüş, yıpranmış veya eskimiş olabilir. Karne hediyesi almak için düşünen velilere bir alternatif de yeni bir okul çantasıdır. Yeni, temiz ve kaliteli bir okul çantasıyla okula giden öğrenci derslerine daha fazla motive olabilir.

SPOR AYAKKABI

Dış görünüşün temiz ve düzenli olması okul kuralları arasında yer alan bir husustur. Öğrenciye alınabilecek yeni bir spor ayakkabısı bu kurala uymasını sağlar. Aynı zamanda yeni ve konforlu bir spor ayakkabısı ayak sağlığı açısından da yararlı olabilir.

TATİL

Ailece gidilecek bir tatil, öğrencilere karne hediyesi konusunda verilebilecek en iyi hediyelerdendir. 15 günlük tatil sürecini farklı bir yerde dinlenerek ve eğlenerek geçiren öğrenci ikinci döneme ve derslere zihni açık ve öğrenmeye hazır şekilde girmiş olur. Aynı zamanda aile içi ilişkilerin de olumlu yönde gitmesi için tatil en iyi hediyelerden birisidir.

BİLİMSEL ARAÇ-GEREÇLER

Bilime merakı olan; biyoloji, fizik ve kimya alanlarındaki derslerinde başarılı olan öğrenciler için en iyi hediye deney yapması ve bilimle daha fazla iç içe olması için bilimsel araç-gereçlerdir. Öğrenci bilimsel araç-gereçlerle çeşitli deneyler yaparak gözlem yapabilir, bilimle daha fazla iç içe olabilir. Kişisel gelişim için oldukça yararlı bir hediye olacaktır.