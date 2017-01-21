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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (21 Aralık 2016)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

21 Ocak 2017 Cumartesi, 06:10:53 Güncelleme: 06:17:48

Bugün ve yarın öğlene kadar Ay, Akrep burcunda dolaşacak. Unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Şeker hastaları bu günlere çok dikkat etmeli. İkili ilişkilerde tutku ve cinsellik ön plana çıkabilir. Hırs, ihtiras ve şehvet bizi yönlendirebilir. Rüyalarımızı es geçmemeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki konuşmalar ve görüşmeler yeni ortaklıklara neden olabilir. Sevdiğiniz insanla birlikte kalabalık ortamlarda sizi harekete geçirecek planlar yapabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınız aktif, fırsatlarınız yüzünüzü güldürebilir. Bir yandan güzel gelişmeler yaşanırken, diğer yandan özel hayatınızdaki insana daha fazla vakit ayırmanız gerekecek.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konularında alacağınız güzel haberler yüzünüzü güldürebilir. Aşk hayatınızda yapılacak konuşmalar sizi harekete geçirebilir. Bugün tembellik yapmayacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayata aşkla bakacaksınız. Önemli işlerinizde yaratıcılığınız devreye girecek. Sevdiğiniz insanla girişeceğiniz işlerde ve beraber yapacağınız planlarda keyfiniz çok yüksek olacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel hayatınızda iletişiminiz hızlı akacak. Sevdiğiniz insanı aktiviteler ve planlar için çabuk ikna edeceksiniz. Aile ilişkileriniz rahat enerjilerle bezenmiş durumda.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda parasal olarak güzel haberleriniz var ancak bir yandan da bazı işlerinizde bozulmalar oluşabilir. Canınızı çok sıkmayın, güçlü iletişiminiz sizi birçok konuda rahatlatabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın konuşmaları sizi harekete geçirebilir. Aşk hayatınızda karşı tarafı ikna etmekte zorlanmayacaksınız. Bugün, parasal olarak somut adımlar atmak isteyebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Planlarınızı dile getirdiğiniz bir süreçtesiniz. Ailenizle olan konuşmalarınız, onların fikirlerini almanız size yakışıyor. Yapılması gerekenler konusunda bugün enerjiniz yüksek çalışacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para konularında veya iletişime dayalı işlerinizde kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Güzel gelişmelere gebesiniz ama doğru hamlelerde bulunmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle beraber hareket etmek isteyecek ve insanları çok iyi organize edeceksiniz. Arkadaşlarınız birlikte yapacağınız planlara destek olacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde parasal konularda şanslı etkilere sahipsiniz. Bugün, az tanıdığınız insanlar söyledikleriyle farkında olmadan sizi harekete geçirebilirler

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişik ortamlardan fayda sağlayacaksınız. Gözler üzerinizde olacak. Değişik konuları araştırabilirsiniz. Bu hafta sonu hayata esnek yaklaşabilirsiniz

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

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