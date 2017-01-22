YAŞAM
Kendinizi daha seksi hissetmenin yolları
21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:44:48 | Güncelleme: 22 Ocak 2017 Pazar, 10:08:55
Kadınlar ve erkekler kendilerini seksi hissettiren faktörleri sıraladılar... Yapılan araştırmaya göre, işte kendini daha seksi hissetmenin yolları
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Yapılan uluslararası bir araştırmaya göre kadınların kendilerini en çekici hissetmelerini sağlayan 10 neden sıralandı.
Kadın ve erkeklerle yürütülen araştırmada, katılımcılar haftada ortalama iki kez kendilerini güçlü ve özgüvenli hissettiklerini söyledi.
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Her iki cinsiyet için de güneşli gün ve tatil rezervasyonu yaptırmak çekici kılan nedenler arasında olmazsa olmaz görülüyor.
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Yine, dış görünüşüne yönelik iltifatlar almak, spor salonuna gitmek ve birçok arkadaşla birlikte olmak da hem kadın hem de erkeklerin kendilerini çekici bulmalarında rol oynayan 20 faktör arasında.
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Öte yandan çekicilik ve özgüven her beş kadından biri için iç güzelliğe bağlı bulunurken, buna katılan erkeklerin oranı yüzde 15 oldu.
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İşte kadın ve erkeklerin kendilerini seksi bulmalarını sağlayan o nedenler:
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Tatil rezervasyonu yaptırmak
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Tüysüz, pürüzsüz bacaklar
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Dudak nemlendiricisi sürmek
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Marka bir parfüm kullanmak
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Erkekler içinse kendini seksi hissetmelerini sağlayan 10 faktör şöyle: Yeni yüz traşı olmak
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Temiz nevresimlerde uyumak
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Buluşma teklifinin kabul edilmesi
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Yeni bir takım elbise giymek
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Traş sonrası losyon kullanmak
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