Kendinizi daha seksi hissetmenin yolları

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Yapılan uluslararası bir araştırmaya göre kadınların kendilerini en çekici hissetmelerini sağlayan 10 neden sıralandı.

Kadın ve erkeklerle yürütülen araştırmada, katılımcılar haftada ortalama iki kez kendilerini güçlü ve özgüvenli hissettiklerini söyledi.