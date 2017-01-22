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Kendinizi daha seksi hissetmenin yolları

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:44:48

Kadınlar ve erkekler kendilerini seksi hissettiren faktörleri sıraladılar... Yapılan araştırmaya göre, işte kendini daha seksi hissetmenin yolları

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    Yapılan uluslararası bir araştırmaya göre kadınların kendilerini en çekici hissetmelerini sağlayan 10 neden sıralandı.

    Kadın ve erkeklerle yürütülen araştırmada, katılımcılar haftada ortalama iki kez kendilerini güçlü ve özgüvenli hissettiklerini söyledi.

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    Her iki cinsiyet için de güneşli gün ve tatil rezervasyonu yaptırmak çekici kılan nedenler arasında olmazsa olmaz görülüyor.

     

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    Yine, dış görünüşüne yönelik iltifatlar almak, spor salonuna gitmek ve birçok arkadaşla birlikte olmak da hem kadın hem de erkeklerin kendilerini çekici bulmalarında rol oynayan 20 faktör arasında.

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