21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Türkiye
YAŞAM

Otostopla Türkiye turu

İki kafadar ceplerinde 5 kuruş para olmadığı halde Türkiye'yi geziyor

21 Ocak 2017 Cumartesi, 22:30:53 Güncelleme: 22:32:56 AA

İstanbul’dan 1,5 ay önce yola çıkan iki arkadaş, otostop yaparak Türkiye'yi geziyorlar.

Bolulu Nadir Ateş (27) ve İstanbullu Aysima Özkan (22) 9 Aralık 2016'da Türkiye'nin bütün illerini otostopla gezmek için yola çıktı. İzmit, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük'ü otostopla gezen iki genç, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde mola verdi.

Nadir Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşı Aysima ile iki rotasız gezgin sloganı ile otostop yaparak güzel Türkiye'nin farklı şehirlerini gezmek istediklerini, Türkiye'nin bütün şehirlerini gezdikten sonra Gürcistan ve Kıbrıs’ı görmek istediklerini anlattı.

Aysima Özkan ise "Cebimizde 5 kuruş paramız yok. Parasız yaşamak çok güzelmiş. Uğradığımız il, ilçe ve köylerde farklı insanlarla tanışıyoruz, arkadaşlıklar ediniyoruz. Farklı insanları tanımak, yeni hikayeler duymak, yeni anılar biriktirmek çok güzel. Hikayelerin kimi üzücü kimi ise komik. Bu geziyi 1 yıl içinde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Birand'ın ölümünün 4. yılı
YAŞAM

Mehmet Ali Birand 4 yıl önce aramızdan ayrılmıştı
2017 Hac kuraları ne zaman çekilecek?
YAŞAM

Hacı adayları heyecanla bekliyor
Bilim insanları Türkiye'nin denizlerine ömür biçti
YAŞAM

Türkiye'nin denizlerine ömür biçtiler!
Orhan Okay hayatını kaybetti!
YAŞAM

Prof. Dr. Orhan Okay hayatını kaybetti
Aspirin maskesiyle sivilcelerden kurtulun!
YAŞAM

İşte aspirinle sivilceden kurtulmanın formülü!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (21 Ocak 2017)
YAŞAM

İstanbul'da su kesintisi!
Aspirin maskesiyle sivilcelerden kurtulun!
YAŞAM

İŞTE ASPİRİNLE SİVİLCEDEN KURTULMANIN FORMÜLÜ!
Çılgın patron şatoyu iş yerine çevirdi
YAŞAM

YOK BÖYLE PATRON! ÇALIŞANLARI İÇİN ŞATOYU OFİSE ÇEVİRDİ
İnsanlık ölmemiş dedirten fotoğraflar
YAŞAM

DİLENCİ ÇOCUKTAN İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİRTEN HAREKET
Delilik mi cesaret mi? İşte maceraperestlerin serüvenleri!
YAŞAM

UÇURUMUN ORTASINDA NE YAPTIKLARINI TAHMİN BİLE EDEMEZSİNİZ!
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (21 Aralık 2016)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
Sömestirde kış tatili yapmak isteyenlere 10 rota!
YAŞAM

BU ARALAR TATİL YAPMAK İSTEYENLERE EN İDEAL 10 ROTA!