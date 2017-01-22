Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (22 Aralık 2016)

Bugün öğleden sonra ve hafta başında Ay, Yay burcunda olacak. Sırt, siyatik ve varis ağrıları azabilir. Temizlik ve tamirat için uygun günlerdeyiz. Protein ağırlıklı beslenmek vücudumuza iyi gelecek. Ayrıca bol bol meyve tüketmek de yararımıza olacak. Bacak bölgesine yüklenmeden dolaşmak, gezinmek ve sportif faaliyetlerde bulunmak gerekecek. Isınmadan spor yapmaya kalkmayın. Fikir alışverişleri, felsefe, seyahat, bilgi ve beceri isteyen her türlü iş için öğleden sonra daha rahat hareket edebilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, değişik yerlerde bulunma ve farklı insanlarla birlikte vakit geçirme isteğiniz son derece yüksek olacak. Özel hayatınızdaki önemli değişimleri ve yaşadıklarınızı tanımadığınız insanlarla paylaşma arzunuz ön plana çıkabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Psikolojik olarak özgürlüğünüz sizin için çok önemli olacak. Para konularında düşünmeden, rahatça hareket etmek isteyeceksiniz. Gün içinde ketum davranışlar sergileyebilirsiniz. Planlarınızı başka insanlardan gizlemek isteyeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişiyle birlikte aldığınız kararları, hayatınızda önemli bir yeri bulunan insanlarla paylaşabilirsiniz. Çevrenize fikirlerinizden ciddi bir şekilde bahsetme imkânı bulabilirsiniz. Düşünceleriniz gün boyunca fazlasıyla yoğun olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda bir karar vermek veya alınmış bir kararı aile büyüklerinizle ya da sevdiklerinizle paylaşmak ön planda olacak. Bazı alışkanlıklarınızı yeniden yapılandırmak istiyorsunuz. Kendinizi değiştirmeyi kafanıza koymuş durumdasınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk, sevgi ve romantizm dolu etkilerle dolu bir gün sizi bekliyor. Uzun zamandır bulamadığınız fırsatları yakalayabilir ve bunları sevdiğiniz insanla paylaşma imkânına sahip olabilirsiniz. Hayata yaklaşımınız insancıl ve sıcak olacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınıza yönelik konularda zaman zaman tutarsız ve sabırsız tavırlar içine girebilirsiniz. Bir şeyi yapmaya karar verdiğinizde hemen harekete geçmek ve tamamlamak isteyenlerdensiniz. Sabah saatlerinde çok hareketli olacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özgür ve ateşli yanlarınızın ön planda olacağı bir gün geçireceksiniz. Ailenizle ve sevdiklerinizle beraber olmak isteyebilirsiniz. Yeni insanlarla bir araya gelmek hoşunuza gidebilir. İhmal ettiğiniz dostlarınıza vakit ayırmak da ruhunuza çok iyi gelecek.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, hesap kitap işleriniz yoğun olabilir. Özel hayatınızla ilgili konularda parasal olarak yapacaklarınızı hesaplama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Hayata bu kadar kontrolcü bir şekilde yaklaşmaktan vazgeçin. Biraz rahatlamak size çok iyi gelecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile bireylerinizin düşüncelerine hoşgörüyle yaklaşmakta zorluk çekebilirsiniz. Sinirlerinize hâkim olmanız gerekiyor. Gün boyunca sadece kendi istekleriniz ve arzularınız ön planda olacak. Bencilliği abartmaktan kaçınmanız yararınıza olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızla ilgili konularda belirsizlikler olunca hemen yersiz bir paniğe kapılıyorsunuz. Merak etmeyin, hayatınızda sizi çok mutlu edecek gelişmeler yaşanacak. Kendinizi biraz rahat bırakmayı denemeli, sakinliğinizi korumayı öğrenmelisiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnsanlara yardım etmek ve onlarla paylaşımlarda bulunmak isteyeceğiniz bir gün olacak. Geleceğinize dair önemli kararlar alırken kendi bildiğinizi okumak yerine sosyal çevrenizdeki insanların görüşlerine de başvurmayı denemelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün dışarıda vakit geçirmek ve kalabalıklar içerisinde yer almak isteyebilirsiniz. Etrafınızı gözlemlemek ve çevrenizde neler olup bittiğini net bir şekilde anlamak istiyorsunuz. Yoğun duyguların sizi yormasına izin vermeyin. Biraz sakinleşmelisiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN