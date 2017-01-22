22 Ocak 2017 Pazar, 11:42:49 | Güncelleme: 11:50:35
Çin'de bir kadının, kendisini ikiz kız kardeşiyle aldatan kocasından ve kardeşinden aldığı intikam olay oldu
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Arabada ilişkiye giren kardeşini ve kocasını görünce, zorla arabadan indiren kadın, arabayı alarak oradan uzaklaştı.
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Çırılçıplak sokak ortasında kalan çift ise ne yapacağını bilemedi.
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İngiltere'de yaşayan ve kimliğini açıklamak istemeyen adam, karısının kendisini özel spor eğitmeni ile aldatması sonrasında eşinden ayrıldı. Hakaret içeren sıfatlarla andığı eski karısına ait giysileri, malzemeleri, kişisel eşyaları hatta arabayı da eBay adlı alışveriş sitesine koyarak satışa çıkardı.
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Sitede 'calibrasteve' kullanıcı adlı hesabından ilanını verdiği otomobile açık arttırmadaki son fiyat 1400 sterline (5800 TL) ulaştı. Aldatan karısının elbiselerine ise 185 sterlin (765 TL) teklif edildi.
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Kendisine ihanet eden karısına ait eşyaları satışa koyma sürecini 'bağırsak temizliği' olarak nitelendiren adam, satış sonucu elde edeceği gelirle kalbini kıran kadını unutmak için büyük bir parti vereceğini ifade etti.
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Geçen sene eBay üzerinden çok sayıda araba satışı gerçekleştiren öfkeli koca, ilk olarak karısına ait olduğunu söylediği 'Smart Roadster' otomobili ilana koydu.
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İlanda 'pislik parçası' olarak tanımladığı otomobilin kendisi için artık hiçbir değer taşımadığını vurguladı.
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Çin'de evli bir kadın kocası tarafından aldatıldığını öğrenince adeta çılgına döndü...
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Kocasının BMW marka aracını eline aldığı çekiçle 20 dakika boyunca parçaladı...
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Kimseyi yanına yaklaştırmayan öfkeli kadın intikamını kocasının arabasını parçalayarak aldı...
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Japonya'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından aldatıldığını anlayınca ona öyle bir ceza verdi ki akıllara zarar. Erkek arkadaşının özel apple marka tüm teknolojik ürünlerini su dolu banyo küvetine attı ve fotoğraflarını twitterda paylaştı.
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imac, ipod, ipad, iphone ve aksesuarları banyo küvetinde kullanılamaz hale geldi.
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Brezilya’da kocası tarafından aldatılan bir kadın, kocasının arabasını elindeki çekiç ile döverek hırsını kocasının arabadan çıkardı.
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Aldatılan Brezilyalı kadın, kocasının arabasını elindeki çekiçle döverek sinirlerini boşaltırken etrafta toplanan meraklı kalabalık da bu ilginç hadiseyi bir yandan seyretti bir yandan kaydetti.
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Arabanın camlarını kırıp her tarafını çizerek boyasını ve kaportasını zarara uğratan Brezilyalı kadın, daha sonra meraklı kalabalığın bakışları arasında mekândan uzaklaştı.
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Hadisenin seyircileri, intikamını bu şekilde alan aldatılmış kadını alkışlayarak desteklediler.
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Sinirli kadının ayrılmasından sonra seyirciler arabanın dağıtılmış halini cep telefonlarıyla çekmeye devam ettiler.