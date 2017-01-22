22 OCAK 2017
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İntikamları acı oldu

22 Ocak 2017 Pazar, 11:42:49

Çin'de bir kadının, kendisini ikiz kız kardeşiyle aldatan kocasından ve kardeşinden aldığı intikam olay oldu

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    Arabada ilişkiye giren kardeşini ve kocasını görünce, zorla arabadan indiren kadın, arabayı alarak oradan uzaklaştı.

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    Çırılçıplak sokak ortasında kalan çift ise ne yapacağını bilemedi.

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