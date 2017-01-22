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Japonya'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından aldatıldığını anlayınca ona öyle bir ceza verdi ki akıllara zarar. Erkek arkadaşının özel apple marka tüm teknolojik ürünlerini su dolu banyo küvetine attı ve fotoğraflarını twitterda paylaştı.