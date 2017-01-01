İtalya'da bulunan, 1600'lü yıllara kadar kullanılan gizli mezarlar tekrar gündemde.
İtalya'nın Napoli kentinde yer altına inşa edilen gizli The Neapolitan Cult of the Dead mezarlığında çekilen bu görüntüler dehşet saçıyor.
Binlerce insan kafatasının yer aldığı gizemli mezar bir zamanlar veba yüzünden vefat edenler için toplu mezar olarak kullanılmış.
Kemik mezarlığı, günümüzde ibadet için de kullanılıyor. Binlerce ziyaretçi mezarlara hediye getiriyor.
Çünkü bu bölgede insanlar ve ölüler arasında bir bağlantı olduğuna inanılıyor. Hediyeleri getirenlerin bir sonraki yaşamında onlara ulaşacağına inanılıyor.