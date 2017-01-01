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400 yıllık mezarlıktaki sır

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:37:09

  • 1 400 yıllık mezarlıktaki sır
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    İtalya'da bulunan, 1600'lü yıllara kadar kullanılan gizli mezarlar tekrar gündemde. 

  • 2 400 yıllık mezarlıktaki sır
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    İtalya'nın Napoli kentinde yer altına inşa edilen gizli The Neapolitan Cult of the Dead mezarlığında çekilen bu görüntüler dehşet saçıyor.

  • 3 400 yıllık mezarlıktaki sır
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    Binlerce insan kafatasının yer aldığı gizemli mezar bir zamanlar veba yüzünden vefat edenler için toplu mezar olarak kullanılmış.

     

  • 4 400 yıllık mezarlıktaki sır
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    Kemik mezarlığı, günümüzde ibadet için de kullanılıyor. Binlerce ziyaretçi mezarlara hediye getiriyor.

  • 5 400 yıllık mezarlıktaki sır
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    Çünkü bu bölgede insanlar ve ölüler arasında bir bağlantı olduğuna inanılıyor. Hediyeleri getirenlerin bir sonraki yaşamında onlara ulaşacağına inanılıyor.

    • HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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YORUMLAR 1
  • Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 14:52
    oradan birazcık bize de düşse ya . . .
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