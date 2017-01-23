23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Arkeolojik kazıdan servet çıktı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:37:09

Çin'de yaptıkları arkeolojik kazılar sırasında buldukları mezarı açan uzmanlar şaşkına döndü

  • 1
    1 | 76

    Çin'de yapılan arkeolojik kazılar sırasında uzmanlar, buldukları bir mezarı açtıklarında gördükleri karşısında gözlerine inanamadılar.

  • 2
    2 | 76

    Altın, zümrüt ve kehribar gibi değerli madenlerle dolu olan mezar eski bir geleneğine göre defnedilmiş.

  • 3
    3 | 76

    İşte o mezarın içinden çıkanlar...

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300