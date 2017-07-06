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Çin’de 5 bin yıllık ‘devler mezarlığı’

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:37:09

Çin’de, boyları iki metreye yakın olan ve savaşçı oldukları tahmin edilen kişilerin gömüldüğü beş bin yıllık bir mezarlık gün yüzüne çıkarıldı

  • 1 Çin’de 5 bin yıllık ‘devler mezarlığı’
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    Çin’in doğusundaki Ciocia Köyü’nde arkeologların bulduğu mezarlıktaki kemiklerin ortalama boyu 1.8 metre. Uzmanların “Dev” olarak nitelediği bu kişiler, muhtemelen 2 metreye yakın boylarıyla ortalama bir kişiden çok daha iriydi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, kemikleri inceleyen ekipten Şandong Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Fang Hui, “Bugün hayatta olsalardı bu insanlar muhtemelen 1.9 metreden daha uzun olurdu” dedi. Arkeologlar ise bu kişilerin savaşçı sınıfına mensup olabileceklerini ve iyi beslendiklerini gösterdiğini vurguladı. Bugün Çin’de yaşayanların ortalama boyu yaklaşık 1.7 metre civarında. Kazılarda, 104 ev kalıntısıyla Neolotik döneme ait birçok tarihi eser de toprak altından çıkarıldı.

  • 2 Çin’de 5 bin yıllık ‘devler mezarlığı’
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    400 YILLIK MEZARLIKTAKİ SIR

    İtalya'da bulunan, 1600'lü yıllara kadar kullanılan gizli mezarlar tekrar gündemde. 

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    İtalya'nın Napoli kentinde yer altına inşa edilen gizli The Neapolitan Cult of the Dead mezarlığında çekilen bu görüntüler dehşet saçıyor.

  • 4 Çin’de 5 bin yıllık ‘devler mezarlığı’
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    Binlerce insan kafatasının yer aldığı gizemli mezar bir zamanlar veba yüzünden vefat edenler için toplu mezar olarak kullanılmış.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Çin’de 5 bin yıllık ‘devler mezarlığı’
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    Kemik mezarlığı, günümüzde ibadet için de kullanılıyor. Binlerce ziyaretçi mezarlara hediye getiriyor.

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir
    gelde de definci olma
  • Misafir
    Misafir 16 Mayıs 2017 Salı 14:52
    oradan birazcık bize de düşse ya . . .
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