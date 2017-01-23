23 OCAK 2017
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Edirne’de "Bocuk Gecesi" kutlandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:37:50

Edirne'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Çamlıca Köyü'nde 12 yıldır düzenlenen ve geçmişi antik çağlara dayanan 'bocuk gecesi' bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu

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    Erdem Şahin / HABERTÜRK HABER MERKEZİ

    Edirne'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Çamlıca Köyü, Orta Çağ'dan bu zamana süregelen bir geleneği yaşatıyor. Bocuk gecesi; kuşaktan kuşağa çeşitli efsanelerle aktarılmış "korku" dolu bir Balkan geleneği.

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    Bocuk gecesi çeşitli mitolojik karakterlerin kostümlerini giyen gençler, göre kapıları ve pencereleri insanları korkutuyor. Evlerini Bocuk'tan korumak isteyenlerin ise yapmaları gereken tek şey kabak ise kabak tatlısı.

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    Ortaçağdan günümüze kadar korunmuş bir Balkan geleneğine ev sahipliği yapan Edirne'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Çamlıca Köyü her yıl ocak ayında korku dolu bir gece yaşıyor.

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