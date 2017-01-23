Edirne’de "Bocuk Gecesi" kutlandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:37:50 | Güncelleme: 13:56:24
Edirne'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Çamlıca Köyü'nde 12 yıldır düzenlenen ve geçmişi antik çağlara dayanan 'bocuk gecesi' bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu
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Erdem Şahin / HABERTÜRK HABER MERKEZİ
Edirne'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Çamlıca Köyü, Orta Çağ'dan bu zamana süregelen bir geleneği yaşatıyor. Bocuk gecesi; kuşaktan kuşağa çeşitli efsanelerle aktarılmış "korku" dolu bir Balkan geleneği.
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Bocuk gecesi çeşitli mitolojik karakterlerin kostümlerini giyen gençler, göre kapıları ve pencereleri insanları korkutuyor. Evlerini Bocuk'tan korumak isteyenlerin ise yapmaları gereken tek şey kabak ise kabak tatlısı.
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Ortaçağdan günümüze kadar korunmuş bir Balkan geleneğine ev sahipliği yapan Edirne'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Çamlıca Köyü her yıl ocak ayında korku dolu bir gece yaşıyor.
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Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan göç ederek Çamlıca'ya gelen vatandaşlar, ortak Balkan kültürü olan ve kışın sembolü haline gelmiş Bocuk geleneğini bu köyde yaşatmaya devam ediyor.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da güneşin batmasıyla başlayan ritüellerde önce yapılan kabak tatlıları yendi, ardından çeşitli kostümler giyen ve yüzlerini boyayan gençler köyün sokaklarında yürüyüp insanları korkuttu.
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KABAK PİŞEN EVE BOCUK GİRMEZ
Bocuk Gecesi, Orta Çağ'dan kalma Türk halk kültürünün parçası olan bir gelenek. Geleneğe göre o gece "Bocuk" denilen bir yaratık beyazlar içinde insan görünümünde gezer ve insanları korkutarak, kötülükler yapar.
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Bocuk gecesi, her evde mutlaka kabak pişirilir. İnanışa göre, "Bocuk" adı verilen varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapmazmış.
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Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkuturlar. Bocuk gecesi kışın en sert gecenin de simgesi.
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Bu gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.
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CADILAR BAYRAMI İLE İLGİSİ YOK
7'den 70'e köydeki herkesin katıldığı Bocuk gecesinde herkes doyasıya eğlendi. Geceye katılan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu : "Burada ortak geçmişimizi, ortak geleceğimize taşıyan bir etkinlik yapıyoruz.
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Bocuk gecesi, diğer adıyla "Golada" gecesi bin yıldır süren bir gelenek."Kışın en soğuk gününde Balkanlarda, Rumeli'de yaşayan Türkler, kabak tatlısını yapar.
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O gece kabak tatlısı yemeyen çocukları "Bak bu tatlıyı yemezsen bu kış hastalanırsın', "Eğer bu tatlıyı yemezsen, cadılar, periler gelir" diye korkutarak tatlı yemelerini sağlayan kültürel bir etkinliğimiz. Bunun geçtiğimiz yıllarda basında yer aldığı gibi cadılar bayramı ile hiçbir alakası yoktur" diye konuştu.
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NESİLDEN NESİLE AKTARILAN BİR KÜLTÜR
Geceye katılan 65 yaşındaki Saliha Teyze ise, "Bu geleneği bize analarımız, nenelerimiz anlatırdı. Şimdi bizde torunlarımıza anlatırıyoruz. Gençken bende giyinir insanları korkutmaya çıkardım" dedi.