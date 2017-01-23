Edirne’de "Bocuk Gecesi" kutlandı

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O gece kabak tatlısı yemeyen çocukları "Bak bu tatlıyı yemezsen bu kış hastalanırsın', "Eğer bu tatlıyı yemezsen, cadılar, periler gelir" diye korkutarak tatlı yemelerini sağlayan kültürel bir etkinliğimiz. Bunun geçtiğimiz yıllarda basında yer aldığı gibi cadılar bayramı ile hiçbir alakası yoktur" diye konuştu.