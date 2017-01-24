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"Epilepsi gibi görülen nöbetler oluyordu. Kendisini ve yerleri tırmalayarak, baygın tavırlar sergilemeye başladı. Belediye ve fakülte ile tedavisi konusunda bir gönül bağı kurduk. İnşallah Karamel'in tedavisinde olumlu bir sonuç alırız. Bu konuda hem belediyemize hem de fakültemize teşekkür ediyorum. Bakımını yaptığımız kedilerden vazgeçemiyoruz."