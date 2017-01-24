24 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Nöbet geçiren kedi için belediye ve üniversite seferber oldu

24 Ocak 2017 Salı, 11:17:09 AA

Elazığ'da nöbet geçiren sokak kedisi "Karamel" için gönüllüler, Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi adeta seferber oldu

  • 1
    1 | 7

    Elazığ'da nöbet geçiren sokak kedisi "Karamel" için gönüllüler, Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi adeta seferber oldu.

    Tarihi Harput Mahallesi'ndeki 2 odalı evininin kapılarını eşi ve 3 çocuğu ile 4 yılı aşkın süredir 50'nin üzerinde sokak kedisine açan 58 yaşındaki Nuriye Yücesu'nun "Karamel" ismini verdiği kedisi rahatsızlandı.

  • 2
    2 | 7

    Yücesu'nun kapısına yavruyken gelen ve 3 yıldır ailenin yanında kalan "Karamel", son zamanlarda nöbet geçirmesi üzerine aile durumu Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

  • 3
    3 | 7

    Yapılan kontrol ve yapılan aşının ardından kedi, ileri tetkik için Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi. Buradaki araştırmada rahatsızlığın kesin teşhisi için MR'a ihtiyaç olduğu belirlendi. MR'ın Elazığ'da bulunmaması dolayısıyla Karamel, gönüllü öğrenciler tarafından sevk edildiği Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim edilmek üzere uçakla Ankara'ya götürüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300