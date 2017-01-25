Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (25 Aralık 2016)

Bugün, yarın ve öbür gün öğlene kadar Ay, Oğlak burcunda dolaşıyor. Kariyerimizle ilgili sorumluluklarımız ön plana çıkacak. Olaylara mantıklı yaklaşacağız. Karamsar, kıskanç ve soğuk tavırlar nedeniyle iletişimde sıkıntılar oluşabilir. Manikür, pedikür, ağda ve epilasyonun etkisinin kalıcı olacağı günlerdeyiz. Kemiklerimizi çok zorlamamaya çalışalım. Cilt bakımı yaptırabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş alanlarınızda kendinizi güvene almak isteğiyle dolu olacaksınız. Kuracağınız iş ilişkileri size doğru yolu gösterebilir. Bağımsızlık ve değişiklik isteğiniz abartılı çalışabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda ve az tanıdığınız çevrelerde etkili ilişkilerle ilerleyebilirsiniz. İletişime dayalı işlerde sosyal çevrenize karşı değişim isteğiniz sizi zorlayabilir. Fikirlerinizi onlarla paylaşacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal harcamalarınız konusunda kendinize verdiğiniz sözü tutabilirseniz, güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bugün cesaretiniz yüksek olacağından kimseyi çok fazla takmayacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı bir işiniz varsa ufak tefek sorunları görmezden gelebilirsiniz. Sevdiğiniz insanla duygularınızı paylaşmak ilişkinizi tazeleyebilir. Güçlü duygularınızı kontrol etmeye çalışmanız gerekiyor.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konularınızla ilgilenebilirsiniz. İş tutkunuz fazlasıyla artabilir. İş yaptığınız insanlarla ilişkileriniz size yol gösterecek. Değişimlere vereceğiniz tepkiler bugün çok önemli olacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aşk hayatınızda duygularınızı içinizden geldiği gibi gösterebilirsiniz. Güvensizliklerinizi aştığınızda her anlamda çok daha kolay ilerleyeceksiniz. Özel ilişkileriniz size yol gösterebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile büyüklerinize karşı sevginizi göstermekten korkmayın. İşlerinizi toparladıkça kendinizi daha şanslı hissedeceksiniz. Değişim rüzgârları iş ve toplumsal konulardan aldığınız cesaretle artabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda özgürlüğünüze düşkün olacaksınız. İletişimsel konularda yakın çevrenize karşı duygularınız güçlü çalışacak, doğru ifadeler kullanacaksınız. Şansınızı çok iyi değerlendirmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün maddi konularda işleriniz varsa bu işlerin doğru ilişkilerle hızlı bir şekilde halledildiğini göreceksiniz. Ailenize karşı duygularınız hassas ve korumacı olabilir. Onlara anlayışla yaklaşacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre iletişiminiz yoğun olacak. Kafanıza göre davranma ve tek başınıza hareket etme arzunuz yüksek olabilir. Kendinizi önemseyecek ve beklentilerinizi yerine getireceksiniz

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geri plandan takip ettiğiniz konular size keyif verebilir. Olayları dışarıdan izlemek ve çok da karışmamak isteyebilirsiniz. Planlarınızı uygulamak için çok az bir zamana daha ihtiyacınız var.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmiş konular gözünüzü çok korkutmasın. Sosyal ortamlarda arkadaşlarınızdan göreceğiniz sevgiyle ve anlayışla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Ne kadar sevildiğinizi görmek sizi mutlu edebilir.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN