Kediler de köpekler kadar zeki!

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:43:33 | Güncelleme: 15:54:54
AA
Japon bilim insanları, bilinenin aksine kedilerin de köpekler kadar zeki olabileceğini ortaya koydu
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Kyoto Üniversitesinden araştırmacılar, hatırlama konusunda kedilerin de en az köpekler kadar iyi olduğunu ortaya koymak için kedilere hafıza testi uyguladı.
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Deney kapsamında 49 evcil kedinin 15 dakika aradan sonra hangi kaptaki yemeği yediklerini hatırlama kabiliyetleri test edildi.
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Test sonucunda, kedilerin "nerede" ve "ne" sorularına cevap teşkil edecek bilgileri hatırladıkları görüldü.
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Bilim insanları, bu test sonucunun, insanların sabah ne yedikleri ve işteki ilk günleri gibi kişisel bilgileri hatırlamada kullandıkları "anılarla ilgili belleğin" kedilerde de bulunduğunu ortaya çıkardığını ifade etti.
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Kyoto Üniversitesi araştırmacılarından psikolog Saho Takagi, kedilerin geçmişteki tek bir olayı hatırlamak üzerine gösterdikleri bu performansın, insanların hafızalarına benzer özelliklere sahip olabileceklerini gösterdiğini belirtti.
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Bilim insanları, insanların köpeklerin kedilerden daha akıllı olduklarına dair genel inançlarının da kedilerin zekaları üzerine yapılacak başka deneylerle tamamen yıkılabileceğine işaret etti.
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Uzmanlar, kedilerin 15 dakikadan daha uzun süre sonra da bilgileri hatırlayabileceğine inanıyor.
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Kedilerin insanların jest ve mimiklerine karşılık verme üzerine yapılacak zeka testlerinde de köpekler kadar başarılı olacaklarına inanan bilim insanları, kedilerin zekalarının anlaşılmasının insanlarla kedilerin ilişkilerine katkıda bulunacağının altını çiziyor.
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Araştırmanın sonuçları "Behavioural Processes" dergisinde yayımlandı.