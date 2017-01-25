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Kediler de köpekler kadar zeki!

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:43:33 AA

Japon bilim insanları, bilinenin aksine kedilerin de köpekler kadar zeki olabileceğini ortaya koydu

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    Kyoto Üniversitesinden araştırmacılar, hatırlama konusunda kedilerin de en az köpekler kadar iyi olduğunu ortaya koymak için kedilere hafıza testi uyguladı.

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    Deney kapsamında 49 evcil kedinin 15 dakika aradan sonra hangi kaptaki yemeği yediklerini hatırlama kabiliyetleri test edildi.

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    Test sonucunda, kedilerin "nerede" ve "ne" sorularına cevap teşkil edecek bilgileri hatırladıkları görüldü.

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