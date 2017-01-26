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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (26 Ocak 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

26 Ocak 2017 Perşembe, 04:04:49 Güncelleme: 04:06:00

BuGÜN sabah saatlerinden öğlene kadarki süreçte duygusal olarak güçlü ve takıntılı hareket edebiliriz. Akşam saatlerinde duygusal olarak kolay tepki vermeye meyilli olabiliriz. Bunun yanı sıra çabuk sıkılmaya da yatkın olacağız. Gece saatlerindeyse keyfimiz yerine gelebilir. Abartılı ve coşkulu tavırlar içine girebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş ortamlarınızda biraz güvensiz ve tedirgin olacaksınız. Mantık olarak doğru kararlar aldığınızın farkındasınız ama duygularınızda tatmini sağlamak kolay olmayabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Az tanıdığınız yerlerde ve insanlar içerisinde melankolik yönleriniz ortaya çıkabilir. İş alanlarınızda yoğunluklar yaşayabilirsiniz. Kafanıza takılan konuları gözden geçirmelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa elde edilen gelirlerinizde veya ortaklaşa harcama alanlarınızda her tür önleminizi almanıza rağmen kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. Uzaklardan haberler alacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde tedirgin tavırlar içinde olabilirsiniz. Duygusal olarak istediğiniz dengeyi sağlamanız zor görünüyor. Maddi konularda istikrarlı olun.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne iş alanlarınızda üzerinde ısrarla duracağınız konu ve olaylarla başlayabilirsiniz. Yapmanız gereken işleri tamamlayın. Sevdiğiniz insana daha doğru ve özenli yaklaşmaya çalışın

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda veya çocuklarınızla ilgili konularda fazla hassas davranmaya meyilli olabilirsiniz. İş hayatınızda oluşturduğunuz ilişkilere birkaç gün boyunca dikkat etmelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne evinizle ilgili işlerle veya ailenize dayalı işlerinizde tamamlamanız gereken konularla başlayabilirsiniz. Siz olayları kontrol etmeye çalıştıkça bazı zorlanmalar oluşabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre ve iletişim konularında kafanıza taktığınız ayrıntılarla uğraşabilirsiniz. Güvensiz tavırlarınız ön planda olabilir. Maddi konulara bu birkaç gün boyunca çok dikkat edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız yoğun olabilir. Takıntılı davranmamaya özen gösterin. Aile hayatınızdaki ilişkilerde kendinizi geri plana çekmeyin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne melankolik bir şekilde başlayabilirsiniz. Aile hayatınızda kolay tepki vermeye yatkınsınız. Ortak maddi gelirler parasal konularda fütursuz harcamaları beraberinde getirebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde zorlanabilir ve gerginlik hissedebilirsiniz. Kafanız belirli konulara takılı olacak ve olayları büyütmeye meyilli olacaksınız. Kişisel isteklerinizi abartabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz ve arkadaş çevrenizdeki etkileşimlerle güne başlayabilirsiniz. Kendinizi kalabalık ortamlarda güvensiz hissedebilirsiniz. Bugün, melankoliye eğiliminiz olabilir.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

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