YAŞAM
Dünya'nın en net fotoğrafı
26 Ocak 2017 Perşembe, 15:05:26 | Güncelleme: 15:48:09
NASA, "GOES 16" uydusu aracılığıyla gezegenimizin en net fotoğraflarını çekerek yayınladı
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Bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafları, GOES-16 Dünya gözlem projesi kapsamında çekildi. Gördüğünüz bu fotoğraf şimdiye kadar çekilen en yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafı.
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Bu karede ise Dünya'nın uydusu Ay, Dünya ile aynı karede yer alıyor.
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Bu fotoğrafta ise "Sahra Çölü" dikkat çekiyor.
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Bu karede ise uydu Karayipler'deki sığ sular net bir biçimde görüntülenmiş.
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"GOES 16" uydusunun çektiği Güney Amerika Kıtası fotoğrafı.
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Bu fotoğrafta ise Kuzey Amerika kıtasını etkisi altına alan soğuk hava dalgası görüntüleniyor.
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