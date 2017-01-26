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Bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafları, GOES-16 Dünya gözlem projesi kapsamında çekildi. Gördüğünüz bu fotoğraf şimdiye kadar çekilen en yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafı.