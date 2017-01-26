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Dünya'nın en net fotoğrafı

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:05:26

NASA, "GOES 16" uydusu aracılığıyla gezegenimizin en net fotoğraflarını çekerek yayınladı

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    Bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafları, GOES-16 Dünya gözlem projesi kapsamında çekildi. Gördüğünüz bu fotoğraf şimdiye kadar çekilen en yüksek çözünürlüklü Dünya fotoğrafı.

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    Bu karede ise Dünya'nın uydusu Ay, Dünya ile aynı karede yer alıyor.

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    Bu fotoğrafta ise "Sahra Çölü" dikkat çekiyor.

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