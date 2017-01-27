Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (27 Ocak 2017)

Bugün devreye giren Venüs-Satürn karesiyle kendimizi mutsuz ve kalabalıkların içinde bile yalnız hissedebiliriz. İlişkilerimizdeki sıkıntılar su yüzüne çıkabilir. Venüs astrolojide paranın da temsilcisi olduğu için parasal konularda dikkatli adımlar atmaya ve bütçemizi zorlamamaya özen göstermemiz gerekiyor.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizde bazı sıkıntılara açık olabilirsiniz. İlişkilerinize mesafe çekebilir ve bazı konularda yalnız olduğunuzu düşünebilirsiniz. İlişkilerinize ve para durumunuza özen gösterin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, önemli parasal girişimlerden uzak durmanız gerekiyor. Parayla olan bağlantılarınızda çok ama çok dikkatli olmalısınız. Sosyal ortamlarınızda bazı parasal zorlanmalar oluşabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sizi zorlayan durumlar söz konusu olacak. Göz önünde olacağınız yerlerde, sevdiğiniz insanla sorunlar, sıkışmalar, ilişkinizin zor bir noktaya taşınması gibi etkilere karşı dikkatli olun.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşle ilgili konularda daha önceden çok iyi anlaştığınız insanlarla olan ilişkilerinizde birtakım sıkıntılar ve kopmalar gündeme gelebilir. Bugün, kendinizi yalnız hissedeceğiniz bir gün olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ortak para işlerinizde bazı bozulma, sıkıntı ve sorunlara açık görünüyorsunuz. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Sevdiğiniz insanla olan ilişkilerinizde de bazı sorunlar oluşabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde birtakım sıkıntılar oluşabilir. Bir ilişkinin sonlanmasına, ilişkide tansiyonlu durumların ortaya çıkmasına hazırlıklı olun. Bugün, kendinizi yalnız hissetmeye yatkın olacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda zorlanabilirsiniz. Sıkıntılarınızı göstermek istemeyeceksiniz ama içten içe hayatın sizi zorladığını hatta yalnız bıraktığını düşünebilirsiniz. Bugün sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hem aşk hem de iş ilişkilerinizin bozulma ihtimali olabilir. Sevdiklerinize karşı mesafeli hareket etmeyin ve riskli işlerden kaçının. İlişkilerinize her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda sıkıntı yaşamaya açıksınız. Bugün, ailenizden bazı insanlarla anlaşmanız kolay olmayacak. Kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Bu süreçte olayları gözünüzde çok büyütmeyin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı ilişkilerinizde sonlanmalar, sıkıntılar ve problemler oluşabilir. Yakın çevrenizle ve iletişim halinde olacağınız insanlarla anlaşmazlıklara ve mesafeli yaklaşımlara karşı dikkatli olun.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde kendinizi yalnız, yorgun ve sıkıntılı hissedebilirsiniz. Özellikle ticari ilişkilerinizde veya parasal konularda zorlanabilirsiniz. Maddi konularda güzel ilişkiler kuracaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş sorumluluklarınızı üzerinize almak istemeyeceksiniz. Kendinizi toplum önünde yalnız hissedebilirsiniz. Bu süreçteki yalnızlığı, sosyalleşerek ya da müzik dinleyerek aşmayı deneyin.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN