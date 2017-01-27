Norveç'in seksi itfaiyecisi Gunn Narten

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Her zaman aktif olmayı sevdiğini belirten Narten 19 yaşındayken itfaiyeciyi olmaya karar vermiş. "İtfaiyeci olmak istediğimde annem 'Hiç kadın itfaiyeci olur mu?' diye sordu. Ben de 'Neden olmayayım' dedim. Birçok insan bunun havalı ve ilham verici olduğunu düşünüyor. Genel anlamda insanların tepkileri olumlu. Bu benim için de normal bir şey. İş dışındayken de giyinip kuşanmayı ve ‘kız gibi' olmayı seviyorum" dedi.