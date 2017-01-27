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Norveç'in seksi itfaiyecisi Gunn Narten

27 Ocak 2017 Cuma, 16:45:47

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    ‘Dünyanın en seksi itfaiyecisi' olarak anılan ve bir itfaiye aracını kaldırabilecek kadar güçlü olan Narten'in Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi var

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    Norveç'te yaşayan ve itfaiyeci olarak görev yapan 30 yaşındaki Gunn Narten güzelliği ve fitness tavsiyeleriyle Instagram’da tüm dikkatleri üzerine topladı.

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    Bir kadın için pek de alışkın olunmayan itfaiyecilik mesleğini icra eden Narten, ayrıca fitness eğitmeni olarak da çalışıyor.

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