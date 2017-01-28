Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (28 Ocak 2017)

Bugün saat 03.06’da Kova burcunda bir yeniay oluşuyor. Bu yeniay grupsal işlerimizi, sosyal çevremizle ilgili konu ve olayları hızlandırabilir. Geleceğimize ve ideallerimize yönelik işlerimiz için harekete geçebiliriz. Yine bugün itibarıyla Mars, Koç burcuna geçiyor. Hızlanıyoruz. Enerjimizi atak ve düşüncesiz bir şekilde ortaya koyabiliriz. Cesur adımlarla kafamıza göre hareket edeceğimiz, sosyalliğimizin ve çekiciliğimizin artacağı bir dönem başlıyor.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde ilerlemek için size yardımı dokunacak olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Geleceğinize yönelik atılımlarınız için her türlü kararınızı bu dönemde alabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda önemli başlangıçlar ve yenilikler olacak. İşinize yön vermek istediğiniz konularda, yeni başlatacağınız projelerde, kariyer adımlarınızda yeniayın enerjisinden faydalanın
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniay sizin seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak işler, ticaret, hukuk ve medya alanlarınızda gerçekleşiyor. Bu konuların hayatınızda daha fazla öne çıktığını görebilirsiniz
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa para alanlarınızda önemli kararlar karşınıza gelebilir. Stopaj, vergi, kredi ve banka işlemleriyle ilgili her tür konudaki önemli adımlarınızı yeniaydan sonra atın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda güzel bir yeniay oluşuyor. Özel hayatınız, ikili ilişkileriniz veya ortaklaşa işlerinizle ilgili her türlü kararınızı, bu süreçte gönül rahatlığıyla devreye sokabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniay, işle ilgili yeni karar ve başlangıçları hayatınıza taşıyabilir. Yeni bir işe başvurabilirsiniz veya mevcut işinizde yenilikler olabilir. Terfi alabilir, yeni bir projeye başlayabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, aşk hayatınızda bir yeniay oluşuyor. Bu yeniayla beraber sanatsal işleriniz, aşk hayatınız ve yaratıcılık gerektiren alanlardaki tüm işleriniz için harekete geçebilirsiniz
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev, aile ve yuva alanlarınızda yeni karar ve başlangıçlarınız destekleniyor. Emlak alım, satım, kiralama, gayrimenkul ve yerleşimle ilgili konularınız için yeniayı kullanabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizin hayatıyla ilgili konu ve olaylar hızlanabilir. İletişim, satış, reklam ve pazarlama alanlarındaki paraya dayalı birtakım işleriniz için bu dönemde harekete geçebilirsiniz
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün oluşan yeniay, parasal konularda yeni başlangıçları karşınıza getirebilir. Parayla ilgili konularda yeni adımlar atabilir, kararlar alabilir, ticari adımlarınızı başlatabilirsiniz
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Burcunuzda oluşan yeniayla birlikte beklediğiniz girişimleri başlatabilirsiniz. Hâlâ Merkür doğru bir noktada değil ama bazı işlerinizi planlamak için uygun bir dönemdesiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Diğer burçların aksine hiçbir şekilde harekete geçmemelisiniz. Bu yeniayı sadece kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak ve bilinçaltı düzenlemeleri yapmak için kullanabilirsiniz
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN