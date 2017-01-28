Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (28 Ocak 2017)

Bugün saat 03.06’da Kova burcunda bir yeniay oluşuyor. Bu yeniay grupsal işlerimizi, sosyal çevremizle ilgili konu ve olayları hızlandırabilir. Geleceğimize ve ideallerimize yönelik işlerimiz için harekete geçebiliriz. Yine bugün itibarıyla Mars, Koç burcuna geçiyor. Hızlanıyoruz. Enerjimizi atak ve düşüncesiz bir şekilde ortaya koyabiliriz. Cesur adımlarla kafamıza göre hareket edeceğimiz, sosyalliğimizin ve çekiciliğimizin artacağı bir dönem başlıyor.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde ilerlemek için size yardımı dokunacak olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Geleceğinize yönelik atılımlarınız için her türlü kararınızı bu dönemde alabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda önemli başlangıçlar ve yenilikler olacak. İşinize yön vermek istediğiniz konularda, yeni başlatacağınız projelerde, kariyer adımlarınızda yeniayın enerjisinden faydalanın

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay sizin seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak işler, ticaret, hukuk ve medya alanlarınızda gerçekleşiyor. Bu konuların hayatınızda daha fazla öne çıktığını görebilirsiniz

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para alanlarınızda önemli kararlar karşınıza gelebilir. Stopaj, vergi, kredi ve banka işlemleriyle ilgili her tür konudaki önemli adımlarınızı yeniaydan sonra atın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda güzel bir yeniay oluşuyor. Özel hayatınız, ikili ilişkileriniz veya ortaklaşa işlerinizle ilgili her türlü kararınızı, bu süreçte gönül rahatlığıyla devreye sokabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, işle ilgili yeni karar ve başlangıçları hayatınıza taşıyabilir. Yeni bir işe başvurabilirsiniz veya mevcut işinizde yenilikler olabilir. Terfi alabilir, yeni bir projeye başlayabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aşk hayatınızda bir yeniay oluşuyor. Bu yeniayla beraber sanatsal işleriniz, aşk hayatınız ve yaratıcılık gerektiren alanlardaki tüm işleriniz için harekete geçebilirsiniz

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev, aile ve yuva alanlarınızda yeni karar ve başlangıçlarınız destekleniyor. Emlak alım, satım, kiralama, gayrimenkul ve yerleşimle ilgili konularınız için yeniayı kullanabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizin hayatıyla ilgili konu ve olaylar hızlanabilir. İletişim, satış, reklam ve pazarlama alanlarındaki paraya dayalı birtakım işleriniz için bu dönemde harekete geçebilirsiniz

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün oluşan yeniay, parasal konularda yeni başlangıçları karşınıza getirebilir. Parayla ilgili konularda yeni adımlar atabilir, kararlar alabilir, ticari adımlarınızı başlatabilirsiniz

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Burcunuzda oluşan yeniayla birlikte beklediğiniz girişimleri başlatabilirsiniz. Hâlâ Merkür doğru bir noktada değil ama bazı işlerinizi planlamak için uygun bir dönemdesiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Diğer burçların aksine hiçbir şekilde harekete geçmemelisiniz. Bu yeniayı sadece kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak ve bilinçaltı düzenlemeleri yapmak için kullanabilirsiniz

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN