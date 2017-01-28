28 OCAK 2017
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Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler

28 Ocak 2017 Cumartesi, 09:15:34

Lastik bantları değişik şekilde kullanarak hayatımıza çeşitli kolaylıklar sağlayabiliriz

  • 1
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    Çerçeve içindeki fotoğrafınız mı kayıyor?

  • 2
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    Çözüm, resim arkasına iki adet lastik koymak.

  • 3
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    Artık fotoğrafınız daha sağlam bir şekilde çerçeve içinde kalacaktır.

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