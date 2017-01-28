YAŞAM
Hayat kolaylaştıran pratik bilgiler
28 Ocak 2017 Cumartesi, 09:15:34 | Güncelleme: 09:27:38
Lastik bantları değişik şekilde kullanarak hayatımıza çeşitli kolaylıklar sağlayabiliriz
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Çerçeve içindeki fotoğrafınız mı kayıyor?
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Çözüm, resim arkasına iki adet lastik koymak.
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Artık fotoğrafınız daha sağlam bir şekilde çerçeve içinde kalacaktır.
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Bir penseyi lastik ile bağlarsanız,
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kablo tutmak (sıkıştırmak) gibi işlerinizi tehlike içinde olmadan yapabilirsiniz.
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Lastikle bağladığınız yerler,
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kaymadan işlemler yapabileceğiniz zeminler haline dönüşüyor.
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Sıkışmış konserve sişelerini açmak için,
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şişe kapağına lastik koymanız yeterli olacaktır.
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Onun yaptığı baskı ve elinizi kaydırmaması kapağı açmanıza yardımcı olur.
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Kirli bir zemini bir kaşıkla silmek için,
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kaşığa bir bez sarın ve lastik ile bağlayın.
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Patlayan hortumlar herkesin canını sıkar.
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Üzülmeyin. Birkaç lastik ile sıkıca doladığınız hortum bir süre su kaçırmadan işinizi görecektir.
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Boya yaparken yere damlatmamak profesyonellerin işi sanmayın.
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Boya kutusuna bağladığınız lastik ile boya (vernik v.b) fırçasını süzerek yere damlamasını engelleyebilirsiniz.
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Parmağınız kırıldığında doktora gidiniz.
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Ancak gidene kadar atel yapmak isterseniz bir kürdan ve bir lastik size yeterli olan malzemedir.
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Ucu bozulan vidaları sıkmak en sıkıcı şeydir.
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Kolay yolu ise bir lastiği ucunu koyup sıkıştırarak torna vida ile döndürme işlemi yapmaktır.
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Partidesiniz ve çok kalabalık.
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İçtiğiniz şişeyi karıştırmamak için yanınızdaki farklı renkteki lastikler şişeleri ayırt etmekte işinize yarayacaktır.
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Ev taşırken birinin kapıyı tutması gerekir.
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"Kapı kapanmasın" derdine son vermek için,
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Kapı kilit yerine şekildeki gibi lastik geçiriniz.
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Çorba içerken kasenin içine kaşık düşürmeyenimiz yoktur.
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Böyle bir şey olmaz tabii ki...
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Bunun da çözümü kaşığımıza bir lastik bant geçirmekten geçiyor.
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Sıvı sabun şişesi fazla kaçırıyorsa,
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sıkma yerine lastik dolamanız yeterli olacaktır.
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Fermuar ve düğme sorunu yaşayanlar içinde pratik çözüm lastik bantlar.
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Parmağınıza doladığınız bant sayfadaki yazıları silmenize de yardımcı olacaktır.
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Ayrıca sayfa çevirirken...
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Yemek yapanların pratik bilgilere çok ihtiyacı vardır.
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Eğer mutfağınızfa bir tutacağınız yoksa,
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iki çatal yada kaşığı lastik bantlar ile tutacak haline getirebilirsiniz.
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Lastikler, telefonlarınızda ve şarj cihazlarınızda pratik çözümler üretmenize yardımcı olur.
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Tuvalet kağıdını peçetelik olarak kullanmak isteyenler şekildeki gibi yapabilirler.
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