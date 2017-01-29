Antalya'ya 40 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde Emy Organizasyon tarafından düzenlenen bikini defilesi renkli görüntüler oluşturdu.
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Argento Mayo 2017 Yaz Kreasyonu'nun tanıtıldığı defile, eksi 5 derecede gerçekleşti.
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Dondurucu soğuk ve şiddetli rüzgar altında yapılan defile, yarım saat sürdü.
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Mankenlerin podyum arasında ısınması için, içinde elektrikli sobanın bulunduğu kabin kuruldu.
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Defilede, rengarenk bikinilerin yanı sıra, pareo ve kayak çizmeleri de tanıtıldı.
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Kar üzerindeki podyumda yürüyen mankenler, meraklı bakışlar altında tanıtım yaptı.
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Defile sırasında bazı mankenlerin hızlarını alamayarak kar üzerine yattığı ve objektiflere poz verdiği görüldü.
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EMY Organizasyon, Argento Mayo ve Saklıkent Kayak Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kar defilesinde Adelia Marajapova, Merve Demircan, Bilge Kaya, Berrin Özbek, Selin Ay ve Selen Sahra Yıldırım podyuma çıktı.
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Mayo ve bikini defilesinde zaman zaman şiddetini artıran rüzgar mankenlere zor anlar yaşadı.
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Rengarenk bikinileri, pareo, kayak botları ve kayak takımları ile kombine eden Emy Organizasyon sahibi Eda Meltem Yılmaz, soğuktan zorlanan mankenleri motive etmek için defile sonrası şömine başında kahve partisi verdi.
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Emy Organizasyon ile Argento Mayo'nun kar üstünde gerçekleştirdiği tanıtımların geleneksel hale geldiğini söyleyen Yılmaz, "Defilede tanıtımı gerçekleşen bikini ve mayolar 2017 yılında sahillerde kadınların üzerinde göreceğimiz renk ve modeller.
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Yaz koleksiyonunu, kış ayında kar üstünde tanıtarak model ve renklere dikkat çekmek istiyoruz. Kar beyaz olduğu için modellerin üzerindeki renkle çok daha güzel görünüyor ve dikkat çekiyor" dedi.