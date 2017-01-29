29 OCAK 2017
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Eksi 5 derecede bikini defilesi

29 Ocak 2017 Pazar, 12:01:30 DHA

Antalyalı mankenler, Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlenen bikini defilesinde objektif karşısına geçti

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    Antalya'ya 40 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde Emy Organizasyon tarafından düzenlenen bikini defilesi renkli görüntüler oluşturdu. 

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    Argento Mayo 2017 Yaz Kreasyonu'nun tanıtıldığı defile, eksi 5 derecede gerçekleşti. 

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    Dondurucu soğuk ve şiddetli rüzgar altında yapılan defile, yarım saat sürdü. 

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