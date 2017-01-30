Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (30 Ocak 2017)

Haftaya Ay, Balık burcundayken giriş yapıyoruz. Bu hafta başı, insanları anlamak, sevmek, empati kurmak ön plana çıkabilir. Kafa karışıklıklarına ve tembel etkilere karşı dikkatli olalım. Çarşamba günü sıkılganlıklarımız ve tepkilerimiz yüksek olabilir. Perşembe günü fikirsel olarak hızlı motive olabilir ve fırsatlar yakalayabiliriz. Cuma günü Venüs, Koç burcuna geçecek. İlişkilerimizde bireysel, özgür ve atılgan olabilir, bencil tutumlar içine girebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda isteksizliğinizi yenmeli, sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Kendinizle baş başa kalmak istiyorsunuz. Duygusal anlamda kendinizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hızlı birkaç gün geçirebilirsiniz. Bağlı olduğunuz çevrelerden ve arkadaşlarınızdan alacağınız davetler fazla olabilir. Yapacaklarınız konusunda isteklisiniz. Bugün, hayata keyifle bakacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzak çevrenizde veya seyahat ettiğiniz yerlerde hayattan alacağınız keyif, sizi kafanızdaki planlar için harekete geçirebilir. Geleceğinize dair birtakım planlarınız varsa korkmadan adımlarınızı atın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişik ortamlar ve farklı düşünceler sizi harekete geçirecek. Bugün çevrenizdeki insanlara karşı ilginiz yüksek olabilir. Yaşanan her şeyi pür dikkat ve konsantrasyonla gözden geçireceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde iyi etkiler altındasınız. Alacağınız kararları iyice planlamanız ve gözden geçirmeniz yerinde olacak. Maddi konularda daha net kararlar almaya çalışın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi işlerinizin yanı sıra, sevdiğiniz veya hayatınızı paylaştığınız insanın işleri ve olayları da gündeminizde olabilir. Bir yandan da özel hayatınızda tembel ve romantik etkiler altında olacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda oldukça romantik ve keyifli etkileşimler altındasınız ama bugün ve önümüzdeki birkaç gün boyunca işiniz başınızdan aşkın olabilir. Başkalarına yardım etmek öne çıkabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizle ve ailenizle ilgili konular hayatınızın merkezinde bulunurken, aşk hayatınızda romantik bir gün geçirebilirsiniz. Eğlenceye olan düşkünlüğünüz artacak. Aşkta fedakârlıklarınıza dikkat edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olgun ve tecrübeli bir akrabanız size hayatınızla ilgili konularda önemli tavsiyelerde bulunabilir. Ev ortamınızda misafirlere hazırlıklı olun. Gün içinde evinizi güzelleştirmek için uğraşabilirsiniz

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle yapacağınız organizasyonlardan fazlasıyla keyif alabilirsiniz. İletişime dayalı işleri olanlar kolay dağılmaya yatkın olabilirler. Yakın çevrenizden güzel haberler alabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Hayatınızla ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Hayatı farklı açılardan algılamaya yatkın olacaksınız. İş bağlantılarınız yüzünüzü güldürecek

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşantınızdaki değişimlerin sizi arzuladığınız noktalara götürmesini istiyorsunuz ama bunun için biraz daha beklemeniz gerekecek. Hâlâ bazı kararsızlıklarınızın olması sizi engelliyor.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN