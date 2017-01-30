30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:18:42 | Güncelleme: 13:07:53
DHA
Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasındaki Kaynarpınar köyü yakınlarında çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle Karlıova-Yedisu karayolu ulaşıma kapandı
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Kentte 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, son 2 günde tipi ve fırtına ile birlikte yaşamı olumsuz etkiliyor.
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Karlıova-Yedisu ilçeleri arasında bulunan Kaynarpınar Köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu, iki ilçe arasındaki karayolu ulaşıma kapandı.
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Karayollarına bağlı ekipler yol açma çalışmasına başlarken, karayolunun 48 saat içerisinde ulaşıma ancak açılabileceği belirtildi.
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Yedisu İlçesi'de onlarca acil durumdaki hasta olduğu ancak karayolunun kapalı olması nedeniyle bu hastaların Bingöl veya Erzurum'daki hastanelere gidemediği öğrenildi.
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Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 2 günden beri esnafın işyerini açmadığı Karlova'da ise hayat durma noktasına geldi.
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İlçe merkezinde yaşayanlar dün ve bugün dışarı çıkmazken, esnaf dün olduğu gibi bugün de kepenk açmadı. İlçe merkezinde 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ev ve işyerlerinin kapılarında tüneller açıldı.
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Acil işleri olanlar açılan bu tünellerden çıkarak ihtiyaçlarını görmeye çalışıyor. Öte yandan 3 günden beri etkilsini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe ile ulaşımı kapanan 47 köyde 2 günden bu yana elektriklerin kesik olduğu öğrenildi.
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Aşırı kar yağışı nedeniyle Kızılçubuk Köyü'ndeki bir hayvan barınağının çöktüğü, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.