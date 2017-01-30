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Çığ düştü, Karlıova-Yedisu yolu kapandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:18:42 DHA

Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasındaki Kaynarpınar köyü yakınlarında çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle Karlıova-Yedisu karayolu ulaşıma kapandı

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    Kentte 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, son 2 günde tipi ve fırtına ile birlikte yaşamı olumsuz etkiliyor. 

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    Karlıova-Yedisu ilçeleri arasında bulunan Kaynarpınar Köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu, iki ilçe arasındaki karayolu ulaşıma kapandı. 

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    Karayollarına bağlı ekipler yol açma çalışmasına başlarken, karayolunun 48 saat içerisinde ulaşıma ancak açılabileceği belirtildi. 

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