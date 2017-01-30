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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 30 Ocak–5 Şubat

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:14:37

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 30 Ocak–5 Şubat haftası burç yorumunuz...

  • 1
    1 | 36

    Bu haftabaşı isteksizliğinizi yenmeli, sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Kendinizle olmak ve yalnız vakit geçirmek istiyorsunuz. Duygusal anlamda kendinizi birkaç gün boyunca ortaya koymakta güçlük çekebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar.

  • 2
    2 | 36

    Şubat ayı büyük girişimlerle karşınıza geliyor. Sosyal çevrenizdeki insanlarla, arkadaşlarınızla, tanıdığınız ve dahil olduğunuz gruplarla uyumlu, esnek ve sağlam işlere kalkışabilirsiniz. Bir yandan da iş hayatınızda bazı konuşmalara Şubat başında çok farklı tepkiler verebilirsiniz. Dediğim dedik tavırlardan ve ısrarcılıktan kaçınmak sizi olası sorunlardan koruyabilir.  Bu hafta önemli iş fırsatları beraber çalıştığınız ve ortaklık yaptığınız kişilerden gelebilir. Kendinizi iyimser görecek ve risk almaya yatkın olacaksınız.

  • 3
    3 | 36

    Cuma günü itibarıyla kendinizi seveceğiniz ve göstereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sosyalliğiniz artabilir, Görüntünüzü yenilemek, alışveriş yapmak, dolaşmak, keyifli ilişkiler içine girmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinize önem vermeye başlayacaksınız. Bu 3 haftalık süreçte aceleci ve hemen alınan kararlardan uzak durmanız daha çok işinize yarayabilir. Her ne kadar görüntünüze önem vermeye başlayacak olsanız bile, önemli estetik uygulamalardan kaçınmalısınız.

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