Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 30 Ocak–5 Şubat

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Bir yandan boya, badana, tadilat, dekorasyon, dekoratif işlerle uğraşmak, bahçe düzenlemelerine girişmek, eve yeni bir eşya almak veya evinizi yeni baştan yaratmak arzusunda olabilirsiniz. Venüs, Koç burcunda rahat etmediğinden kaynaklı olarak özellikle çok sabırsız, aceleci davranışlar evinizle ilgili girişeceğiniz birtakım olaylarda sizi zorlayabilir. Bir yandan gayrimenkul işleriyle ilgili konularda da çok aceleci kararlar alabilirsiniz. Yine aile hayatınızda aile büyüklerinizin sorumluluklarını almak, sizi manen mutlu edecek.