Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 30 Ocak–5 Şubat
30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:14:37 | Güncelleme: 16:23:10
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 30 Ocak–5 Şubat haftası burç yorumunuz...
1
1|36
Bu haftabaşı isteksizliğinizi yenmeli, sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Kendinizle olmak ve yalnız vakit geçirmek istiyorsunuz. Duygusal anlamda kendinizi birkaç gün boyunca ortaya koymakta güçlük çekebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar.
2
2|36
Şubat ayı büyük girişimlerle karşınıza geliyor. Sosyal çevrenizdeki insanlarla, arkadaşlarınızla, tanıdığınız ve dahil olduğunuz gruplarla uyumlu, esnek ve sağlam işlere kalkışabilirsiniz. Bir yandan da iş hayatınızda bazı konuşmalara Şubat başında çok farklı tepkiler verebilirsiniz. Dediğim dedik tavırlardan ve ısrarcılıktan kaçınmak sizi olası sorunlardan koruyabilir. Bu hafta önemli iş fırsatları beraber çalıştığınız ve ortaklık yaptığınız kişilerden gelebilir. Kendinizi iyimser görecek ve risk almaya yatkın olacaksınız.
3
3|36
Cuma günü itibarıyla kendinizi seveceğiniz ve göstereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sosyalliğiniz artabilir, Görüntünüzü yenilemek, alışveriş yapmak, dolaşmak, keyifli ilişkiler içine girmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinize önem vermeye başlayacaksınız. Bu 3 haftalık süreçte aceleci ve hemen alınan kararlardan uzak durmanız daha çok işinize yarayabilir. Her ne kadar görüntünüze önem vermeye başlayacak olsanız bile, önemli estetik uygulamalardan kaçınmalısınız.
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4
4|36
Bu haftabaşı hızlı birkaç gün sizi bekliyor. Özellikle bağlı olduğunuz çevrelerden ve arkadaşlarınızdan alacağınız davetler veya organizasyonlar fazla olabilir. Yapacaklarınız konusunda isteklisiniz. Hayata keyifle bakacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar.
5
5|36
Şubat başında iş alanlarınızda abartılı, şanslı iyimser adımlar atılabilir, abartmadan yolunuzda ilerleyin ve karşınıza gelecek olan bazı aksiliklerde ters tepkilerden kaçının. Cuma günü itibarıyla önemli sorunların kaynağına inmek ve ortaklaşa parasal konularda beklenmedik yardımlar almak için uygun olacak. Bir yandan da artık yalnız olmayı seveceğiniz bir sürece giriyorsunuz.
6
6|36
Arkadaş çevrenizle olan bağlantılarınızda birazcık daha geriye çekilecek, olayları izlemekten keyif alacak, zaman zaman pilinizi şarj etmek için yalnızlıktan hoşlanacaksınız sevgili Boğa ve Yükselen Boğalar. Bu süreçte gizli saklı aşk ilişkileri sizi daha fazla heyecanlandırabilir, platonik aşklar devreye girebilir, bu süreci bir-iki hafta boyunca böyle geçireceksiniz.
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7
7|36
Bu haftabaşı uzak çevrenizde veya seyahat ettiğiniz yerlerde hayattan alacağınız keyif ve destek, kafanızdaki planları harekete geçirebilir. Bugünlerde geleceğinize dair bir takım planlarınız varsa harekete geçebilirsiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler.
8
8|36
Şubat başı, ortak parasal işlerinizde bazı fikirsel anlaşmazlıklara dikkat etmelisiniz. Borç alma, verme gibi işlerinizde sıkılganlıklarınız yüksek olabilir. Bir yandan da yaratıcılığa, sanata veya spekülasyona dayalı işlerinizde şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir.
9
9|36
Cuma günü itibarıyla, sosyal çevrenizin daha fazla hareketlendiğini görebilirsiniz. Aktiviteler, organizasyonlar, davetler, grupsal işler içinde kendinizi ortaya koymak isteyecek ve bu alanda ilişkilerinizi kuvvetlendireceksiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Yeni tanışacağınız insanlar sizi heyecanlandırabilir, arkadaş ortamlarınızda vaktinizi harcamak isteyebilirsiniz.
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10
10|36
Bu haftabaşı değişik ortamlar, farklı düşünceler sizi harekete geçirecek. Birkaç gün boyunca çevrenizdeki insanlara karşı ilginiz yüksek olabilir. Yaşanan herşeyi pür dikkat ve konsantrasyonla gözden geçireceksiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler.
11
11|36
Şubat ayının başında özel hayatınızdaki konuşmalarınızda hala kafanıza takılı olan bazı konular olsa bile, aile hayatınızda hissettiğiniz güzel duyguların etkisiyle sevdiğiniz insana karşı tutamayacağınız sözler içine girebilirsiniz. Toplum önünde dikkatli konuşmalar içinde olun, sevdiğinize sıkılganlıklarınızı çok fazla hissettirmeyin.
12
12|36
Cuma günü itibarıyla iş ilişkileriniz, düzeniniz, bağlantılarınız önem kazanıyor. Patronlarınızın gözüne girebilir, onlarla bağlantılarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Zam, prim ve terfi gibi konuları konuşmanın tam sırası. Toplum önü kendinizi göstereceğiniz zamanlar, herkes dikkatini size verebilir ama aceleci ve bencil davranmanız şartıyla.
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13
13|36
Bu haftabaşı özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde kendinizi iyi etkiler altında hissedeceksiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu konuda alacağınız kararları iyice planlamanız ve gözden geçirmeniz yerinde olacak. Maddi konularda bu hafta daha net kararlar almaya çalışın.
14
14|36
Şubat ayında iş hayatınızda bazı iş anlaşmazlıklarına hazır olun. İş seçenekleriniz artarken bir yandan da iş seyahatlerinizde, toplantılarınızda sıkılganlıklarınız da, tepkileriniz de yüksek olabilir. Cuma günü itibarıyla geleceğinizi ilgilendiren önemli işlerde ilişkileriniz önem kazanıyor. Aceleci ve sabırsız tutumlar içine girmezseniz herşey çok daha iyi şekillenebilir.
15
15|36
Yabancılarla yapılacak işlerinizde ilişkilerinizi devreye sokabilirsiniz. Seyahat etmekten mutluluk duyacaksınız. Yeni insanlarla tanışma, yeni kültürlerden etkilenme ve bu alanda sosyalleşme gibi etkileriniz yüksek olabilir. Öğrenmekten mutluluk duyabilirsiniz sevgili Aslan ve Yükselen Aslanlar.
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16
16|36
Bu haftabaşı kendi işlerinizin yanısıra, sevdiğiniz veya hayatınızı paylaştığınız insanın işleri ve olayları gündeminizde olabilir sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bir yandan da özel hayatınızda tembel ve romantik etkiler altında olacaksınız.
17
17|36
Şubat başında güzel para şansları sizi riskli adımlara itebilir. Bu haftaortasında aşırı iyimserlik ve farklı davranışlarla risk almayı sevecek ve girişeceğiniz bu riskler sonucunda güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Çok abartmadan yolunuzda ilerleyin. Cuma günü ve sonrasında alacaklarınızı kuracağınız ilişkilerle daha kolay elde edebilirsiniz.
18
18|36
Girişimci yönünüz ağır basacak. Ortaklaşa girişimlerinizden elde edilen gelirler anlamında olumlu etkilere merhaba diyorsunuz. Borcunuz varsa borcunuzu, gerek partneriniz gerek irtibat halinde olduğunuz ilişkiler sayesinde rahatlıkla destek görerek halledeceksiniz. Bir yandan da tahsil edemediğiniz alacaklarınızı da alabilirsiniz. Partnerinizin finansal durumundaki olumlu gelişmeler, sizin hayatınızı da olumlu etkileyecek sevgili Başak ve yükselen Başaklar.
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19
19|36
Haftanıza merhaba derken, aşk hayatınızda oldukça romantik ve keyifli etkileşimler altında olduğunuzu bilmelisiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bu birkaç gün işiniz başınızdan aşkın olabilir, işlerinizi tamamlamadıkça rahat etmeyeceksiniz. Başkalarına yardım etmek öne çıkabilir.
20
20|36
Özel hayatınız ve aile hayatınızda oldukça keyifli oluşumlar şubat ayında karşınızda. Bu hafta ev konularında karşınız güzel fırsatlar gelebilir. Yolunuzda çok da abartmadan daha sakin ilerleyin. Cuma günü itibarıyla sevginizi göstereceğiniz, ilişkinizde özgürleşme arzunuzun arttığı bir döneme giriyorsunuz.
21
21|36
İlişkileriniz veya ortaklıklar alanlarınızda şimdiye kadar olumsuz giden olayları sabırsız ve düşüncesiz davranmadığınız müddetçe düzeltebilirsiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Aynı zamanda eşinizin ya da ortağınızın ilişkileri de güçlenecek. Yasal konularda şansınız artabilir. Devam etmekte olan davalarda da olumlu gelişmeler içine gireceksiniz.
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22
22|36
Bu haftabaşı eviniz ve ailenizle ilgili konular hayatınızın merkezinde bulunurken, aşk hayatınızda romantik ve değişken birkaç gün sizi bekliyor sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Eğlenceye olan düşkünlüğünüz fazla olurken, aşkta fedakarlıklarınıza dikkat edin.
23
23|36
Şubat başında iletişimsel işlerinizde güzel fırsatlar ve yenilikler karşınıza gelebilir. Farklı yaklaşımlarınızla seçeneklerinizin çoğaldığını, değişik fırsatlara açık olduğunuzu haftaortasında farkedebilirsiniz.
24
24|36
Cuma günü ve sonrasında 3 hafta boyunca iş hayatınızı seveceğiniz ve önemseyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Beraber çalıştığınız insanlarla ilişkilerinizi daha iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz. Aceleci ve ani manevralarla iş yaptığınız insanları çok fazla sıkıştırmadan yolunuzda ilerleyin.
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25
25|36
Bu haftabaşı olgun ve tecrübeli bir akrabanız size hayatınızla ilgili konularda önemli tavsiyelerde bulunabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Ev ortamınızda misafirlere birkaç gün hazırlıklı olun, evinizi güzelleştirmek için uğraşabilirsiniz ya da vaktinizi daha çok evde geçirebilirsiniz.
26
26|36
Şubat ayında aşk hayatınızda keyifli etkiler var. Şubat başında sosyal çevrenizden parasal fırsatlarınız yüksek olabilir, riskten kaçınmalı ve aşırı iyimserlikle hareket etmemelisiniz. Cuma günü itibarıyla seveceksiniz, aşkı deneyimlemek isteyeceksiniz, özgürlük arzunuzda yüksek olacak. Aşk hayatınıza, eğlencelere ve hobisel faaliyetlere ilginizi kaydıracaksınız.
27
27|36
Bu dönemde flörtler yaşayabilirsiniz. Eğer evliyseniz bu, daha ziyade cinsel hayatınız açısından hareketli olabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Arkadaşlarınızla eğlenmek, sosyalleşmek, aktivitelerde bulunmak, hobi bazında sanatsal konulara yönelebilirsiniz. Çocuk yapmak isteyenlerin bu konuda hiç tereddüt etmeden harekete geçebilecekleri 3 haftalık bir dönem başlıyor.
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28
28|36
Bu haftabaşı yakın çevrenizle yapacağınız organizasyonlardan ve aktivitelerden fazlasıyla keyif alabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. İletişime dayalı işleri olanlar kolay dağılmaya yatkın olabilirler. Yakın çevrenizden bu birkaç gün boyunca güzel haberler alabilirsiniz.
29
29|36
Şubat ayında bir çok kola ayrılacaksınız. Kişisel adımlar hızlanırken, para kazanma becerilerinizde önem kazanıyor. Önemli şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Cuma günü itibarıyla aile ilişkilerinize yoğunlaşacaksınız. 3 haftalık bu dönemde aile bireylerinizle aranızdaki ilişkileri düzeltmek, arabuluculuk yapmak, onlarla paylaşımlarınızı daha fazla artırmak isteyebilirsiniz.
30
30|36
Bir yandan boya, badana, tadilat, dekorasyon, dekoratif işlerle uğraşmak, bahçe düzenlemelerine girişmek, eve yeni bir eşya almak veya evinizi yeni baştan yaratmak arzusunda olabilirsiniz. Venüs, Koç burcunda rahat etmediğinden kaynaklı olarak özellikle çok sabırsız, aceleci davranışlar evinizle ilgili girişeceğiniz birtakım olaylarda sizi zorlayabilir. Bir yandan gayrimenkul işleriyle ilgili konularda da çok aceleci kararlar alabilirsiniz. Yine aile hayatınızda aile büyüklerinizin sorumluluklarını almak, sizi manen mutlu edecek.
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31
31|36
Bu haftabaşı hızlı ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Hayatınızla ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Hayatı farklı açılardan algılamaya yatkın olacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar. İş bağlantılarınız yüzünüzü güldürecek. Maddi konularda biraz daha net olmaya çalışın.
32
32|36
Şubat başı yabancılarla yapılacak işlerinizde, geri planda durduğunuz konularda farklı ve değişik teklifler karşınıza gelebilir. Bu haftaortasında hayalini kurduğunuz, düşündüğünüz şeyin karşınıza geldiğini göreceksiniz. Cuma günü ve sonrasında yakın çevrenizdeki insanlarla paylaşımlarınız artıyor, onları önemseyecek, ihmal ettiğiniz akrabalarınızla bir araya gelerek sevginizi tazelemek isteyeceksiniz.
33
33|36
Reklam, tanıtım, pazarlama, satış, gazete, bilgisayar, internet gibi alanları daha sık kullanacak ve bu alanlarda kendinizi ön plana çıkartacaksınız. Çevrenizle iyi iletişim içinde olmak bütün kapıları açacak. Sabırsız, aceleci ve başkalarını düşünmeden adım atmamaya özen gösterin. Önemli görüşmeler ve anlaşmalar gündeme gelebilir, sevgili Kova ve Yükselen Kovalar.
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34
34|36
Bu haftabaşı duygusal olarak destekleniyorsunuz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bir yandan da yaşantınızdaki değişimlerin sizi istediğiniz noktalara götürmesini istiyorsunuz ama bunun için biraz daha beklemeniz gerekecek. Hala bir takım kararsızlıklarınız olabilir, arkadaşlarınızdan duyacaklarınız sizi harekete geçirebilir.
35
35|36
Şubat başında agresif ve sıkılgan tavırlarınızı iyi kontrol edin. Bir yandan da haftasonuna doğru ortak parasal işlerinizde arkadaşlarınızın da işin içine dahil olacağı projeler ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Cuma günü itibarıyla kişisel anlamda uzun vadeli yatırımlar yapmaya uygun bir döneme giriyorsunuz sevgili Balıklar.
36
36|36
Başka insanlardan finansal konularda yardım alabilir, yatırımlarınız konusunda iyiliklerle karşılaşabilirsiniz. Giyim kuşama, yeme içmeye, aynı zamanda spora, takılara, eğlenceye para harcama ve bu konularda yatırım yapma ihtimaliniz de bulunuyor. Yine de bu süreçte anlık davranmamaya veya sabırsız olmamaya özen gösterin.