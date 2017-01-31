30 Ocak 2017 On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 56 kişi 3 bin 317 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 272 kişi 146 lira 35'er kuruş, 7 bilen 13 bin 446 kişi 26 lira 45'er kuruş, 6 bilen 86 bin 30 kişi 4 lira 30 kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 165 kişi ise 2 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

30 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI: 1, 3, 6, 9, 18, 21, 29, 33, 38, 39, 45, 46, 49, 53, 57, 62, 65, 69, 72, 74, 76, 80

On numarayı bilen talihlilerin kuponlarını, Gaziantep'in Şehitkamil, Samsun'un İlkadım ilçelerinden yatırdığı belirtildi.

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ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.