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Givenchy 2017 Haute Couture İlkbahar koleksiyonu

31 Ocak 2017 Salı, 16:23:49 HABERTURK.COM

Givenchy'nin ilkbahar-yaz 2017 Haute Couture koleksiyonu, Bella Hadid, Kendall Jenner ve Mariacarla Boscono ile tanıtıldı

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    Moda dünyasının erkek koleksiyonlarının tanıtılmasının ardından yavaş yavaş kadın koleksiyonları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Givenchy, yaratıcı yönetmeni Riccardo Tisci'nin önderliğinde ilkbahar-yaz Haute Couture koleksiyonunu tanıttı.

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    Givenchy ilkbahar-yaz Haute Couture 2017 koleksiyonunda, ilk göze çarpan Amerika yerlisi ruhunun Victorian tarzıyla harmanlanmış olması. 

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    Kızılderili kadınlarını Victorian tarzında giydiren Givenchy, ilkbaharın saç modasıyla ilgili ortadan ayrık kulaklara doğru dümdüz taranmış saçları müjdeliyor.

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