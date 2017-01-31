Givenchy 2017 Haute Couture İlkbahar koleksiyonu

31 Ocak 2017 Salı, 16:23:49 | Güncelleme: 16:40:40
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Givenchy'nin ilkbahar-yaz 2017 Haute Couture koleksiyonu, Bella Hadid, Kendall Jenner ve Mariacarla Boscono ile tanıtıldı
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Moda dünyasının erkek koleksiyonlarının tanıtılmasının ardından yavaş yavaş kadın koleksiyonları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Givenchy, yaratıcı yönetmeni Riccardo Tisci'nin önderliğinde ilkbahar-yaz Haute Couture koleksiyonunu tanıttı.
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Givenchy ilkbahar-yaz Haute Couture 2017 koleksiyonunda, ilk göze çarpan Amerika yerlisi ruhunun Victorian tarzıyla harmanlanmış olması.
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Kızılderili kadınlarını Victorian tarzında giydiren Givenchy, ilkbaharın saç modasıyla ilgili ortadan ayrık kulaklara doğru dümdüz taranmış saçları müjdeliyor.
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Aksesuar olarak büyük sallantılı metal veya kuş tüyleriyle bezenmiş küpeleri dikkat çekerken, kuş tüyleri kıyafetlerde de göze çarpıyor.
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Kıyafet ve ayakkabılarda bir takım aynı desenleri kullanan moda devi, bronz tenin ve doğal tonlarda makyajın ilkbaharı etkisi altına alacağının haberini veriyor.