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Güneşin sırrı çözüldü

Gök bilimciler, Güneş Sistemi'ndeki gezegenleri oluşturan taneciklerin soğumuş yıldızlardan artakalan zerreler olduğunu ortaya çıkardı

31 Ocak 2017 Salı, 22:43:39 Güncelleme: 22:49:01 AA

Gök bilimciler, bir araya gelip Güneş Sistemi'ndeki gezegenleri oluşturan taneciklerin soğumuş yıldızlardan artakalan zerreler olduğunu keşfetti.

"Nature Astronomy" dergisinde yayımlanan çalışma, "kırmızı cüceler" olarak da bilinen soğumuş ancak hala düşük derecede enerji yayan asemptomatik dev yıldızlarda protonlar ile aşırı derecede ağır bir oksijen izotopu olan Oksijen-17 arasındaki füzyon tepkimelerinin sanılandan 2 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Füzyon tepkimelerini İtalya'daki Yeraltı Nükleer Astrofizik Laboratuvarı'nda yaptıkları deneylerde gözlemleyen bilim adamları, kırmızı cücelerdeki füzyon sırasında açığa çıkan tepkime sıklığının kadim gök taşı kalıntıları arasında bulunan taneciklerin oluşumunu da açıkladığını belirtti.

Edinburgh Üniversitesinden gök bilimci Marialuisa Aliot, "Kilit önem taşıyan yıldız tozu zerreciklerinin gizemini sonunda çözmüş olmak büyük keyif. Çalışmamız, yıldızlar içinde meydana gelen nükleer tepkimelerin doğru bir biçimde ölçülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

Asemptomatik dev yıldızlar'n Güneş'ten 6 kat daha büyük ve binlerce kat daha parlak olduğu biliniyor.

Yaşlanan kırmızı cücelerin çekirdekleri genişliyor ve dış katmanlarını uzaya fırlatıyor. Bu katmanlar, yıldızlar arası gaz ve toz bulutu haline gelerek yeni yıldızları ve daha sonra gezegen haline gelecek gök cisimlerini oluşturuyor.

Kırmızı cücelerden kopan zerreciklerin çok büyük bir kısmı, gezegen oluşumu sürecinde yok oluyor.

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