Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (01 şubat 2017)

Bugün gökyüzünde oluşan Merkür-Uranüs dik açısıyla, sıkılganlıklarımız ve tepkilerimiz her zamankinden daha yüksek olabilir. Bu konuda son derece dikkatli olmalıyız. Yabancı ülkelerle olan diplomatik ilişkilerimize bu hafta fazlasıyla önem vermemiz gerekiyor. İlişkilerimizi zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş ve kariyer alanlarınızda, kişiliğinizden kaynaklı bazı sürtüşmeler yaşamaya meyilli olacaksınız. İş konuları fazlasıyla gündeminizde, biraz sakin durmak sizi kurtarabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, eğitim ve yabancı ortaklı işlerinizde fikirsel olarak anlaşmazlıklar oluşabilir. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insana karşı çok kolay tepki verebil

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para alanlarınızda bazı anlaşmazlıklara veya sürtüşmelere açık olabilirsiniz. Hemen tepki vermemeye çalışmalısınız. Ev ortamlarınız ve aileniz için yapacaklarınız sizi rahatlatabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Kalabalık ortamlarda sakin olmaya özen göstermelisiniz. Yakın çevrenizden alacağınız tavsiyeler sizi sakinleştirebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınıza dayalı seyahatlerinizde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Sakin durmaya ve hayata keyifle bakmaya çalışın. Sizi sevenlere karşı daha anlayışlı ve şefkatli olmaya özen göstermelisiniz

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda tutkularınızla hareket etmek bazı zorlanmaları beraberinde getirebilir. Borsa veya spekülasyona dayalı işleriniz varsa dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizle paylaşımlarınızı artırın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün özel hayatınızdaki iletişiminizde keyfiniz pek yerinde olmayabilir. Bazı konuları gözünüzde fazla büyütmeyin. Ev ve aile yaşantınızda bazı konuşmalara gereğinden fazla tepki verebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işlerinizde bazı anlaşmazlıklar ve sorunlar oluşabilir. Sosyal ortamlardayken ve arkadaşlarınızla bir aradayken parasal konuları kafanızda büyütüyorsunuz. Biraz gevşemelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paraya dayalı işlerinizde bazı sorunlara ve anlaşmazlıklara hazır olmalısınız. Önemli iş ve görüşmelerinizi başka bir gün yapmakta fayda olabilir. Sinirinizi ve öfkenizi kendinizden çıkarmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda bazı konularda fikir ayrılıkları ve sorunlar yaşamaya meyilli olabilirsiniz. Kendi söylediklerinizi bu aralar herkese kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Bencil davranmayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim konularında zorlandığınızdan, yakın çevrenizle iletişiminizde bazı anlaşmazlıklar öne çıkabilir. İş hayatınızda başkalarıyla olan paylaşımlarınız enerjinizin yükselmesini sağlayabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda ve arkadaşlık ilişkilerinizde sabırsız ve anlayışsız davranmaya meyillisiniz. Özellikle paraya dayalı işlerinizde bugün dikkatli olmalısınız. Bir bilene danışmakta fayda olabilir.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN