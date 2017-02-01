YAŞAM
Yugoslavya'da bilgisayar dergisinde bu kapaklar kullanılmış
01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:02:28 | Güncelleme: 12:59:57
HABERTURK.COM
80'ler ve 90'lı yıllarda çıkan bilgisayar dergisi Računari, kapak fotoğraflarıyla çok konuşulmuş...
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Računari Boşnakça'da bilgisayar anlamına geliyor.
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Računari dergisi eski Yugoslavya'nın en meşhur bilgisayar ve teknoloji dergilerinden.
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Dergi eski Yugoslavya'nın 1984'ten 1990'ların sonuna kadar süren ve 1980'ler ile 90'ların ekonomik çalkantılı yıllarında savaşlardan kurtulduğu bir dönemde basılıyordu.
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Dergi içeriği basit, sade ve çok teknikti hiç bir şey gösterişli değildi.
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Ancak derginin kapakları bambaşka bir konu...
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Oldukça gösterişsiz içeriğe rağmen, Racunari'deki çocuklar her kapağa renk katmaya karar verdiler.
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Neredeyse her sayıda büyüleyici Doğu Bloğu Güzelliği ile bilgisayar donanımını bir araya getirdiler.
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1980'leri sonu ve 1990'ların başında çıkan bu kapaklara bir göz atalım...
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İşte o dönemlerde çok konuşulan kapakların bazıları...
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Ağustos 1988 sayısı. Bu arada fiyatının 2 bin dinar olduğu gözlerden kaçmıyor.
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Temmuz/Ağustos 1989 sayısı
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