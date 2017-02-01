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Yugoslavya'da bilgisayar dergisinde bu kapaklar kullanılmış

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:02:28 HABERTURK.COM

80'ler ve 90'lı yıllarda çıkan bilgisayar dergisi Računari, kapak fotoğraflarıyla çok konuşulmuş...

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    Računari Boşnakça'da bilgisayar anlamına geliyor.

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    Računari dergisi eski Yugoslavya'nın en meşhur bilgisayar ve teknoloji dergilerinden.

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    Dergi eski Yugoslavya'nın 1984'ten 1990'ların sonuna kadar süren ve 1980'ler ile 90'ların ekonomik çalkantılı yıllarında savaşlardan kurtulduğu bir dönemde basılıyordu.

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