Hande Akın'dan kişisel gelişim gösterisi "Hayatım Hikaye"

Hande Akın, kişisel gelişime duyulan ön yargıları farklı bir gösteri ile kırmaya hazırlanıyor. Hayatının hikayelerini, kişisel gelişim semineri eğitimi formatlarını bir sahne performansına dönüştüren Hande Akın "Hayatım Hikaye" adlı kişisel gelişim gösterisiyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

"Hayat bir oyunsa eğer, oynayalım en yüreklisinden. Cesaretle, AŞKla… Oynuyorum şimdi, çok eğlenceli Önce kendim sonra sizler için. Hepimiz için şifa niyetine…" diyen Hande Akın, kendi hikayesini paylaşmak için herkesi gösterisine davet ediyor.

Hande Akın ile "Hayatım Hikaye", 5 Şubat Pazar akşamı 21.00'de Cihangir Bo Sahne'de gerçekleştirilecek.